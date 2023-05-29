الوصل والشارقة لرياضة المرأة يتوجان بأغلى كؤوس «أم الألعاب»

المصدر: أبوظبي - البيان

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توج الوصل والشارقة لرياضة المرأة بلقبي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لألعاب القوى للرجال والسيدات، في ختام البطولة التي نظمها اتحاد الإمارات لألعاب القوى في استاد القوات المسلحة بأبوظبي، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي.

وتضمنت فعاليات المهرجان، بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة في المضمار والميدان، للعموم رجال وسيدات، والشباب والشابات، بالإضافة إلى بطولة كأس النخبة للأشبال والناشئين، وبمشاركة نحو 350 لاعباً ولاعبة مثلوا 18 نادياً.

وحضر المنافسات وتوّج الفائزين، اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، واللواء الدكتور محمد المر رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى، وطلال الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي، وفهد عبدالله بن جمعة نائب رئيس اتحاد ألعاب القوى، والدكتور حمدي عبدالرحيم مدير مركز التنمية الإقليمي لألعاب القوى، بالإضافة إلى أعضاء اتحاد ألعاب القوى.

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ونال رجال الوصل اللقب بعدما حققوا 12 ميدالية ملونة، موزعة بين 6 ذهبيات، 5 فضيات، وبرونزية واحدة، وجمع الشارقة 11 ميدالية ملونة، موزعة بين 4 ذهبيات و3 فضيات و4 برونزيات، فيما نال الشارقة لرياضة المرأة، الكأس الغالية، بعدما حصل على 10 ميداليات ملونة، موزعة بين 9 ذهبيات، وفضية واحدة.

وظفر نادي النصر بلقب فئة الشباب، بحصوله على ذهبيتين، وفضية واحدة، ومثلها برونزية، وجاء نادي أبوظبي وصيفاً برصيد ذهبيتين، وبرونزية واحدة، وفاز النصر بلقب كأس النخبة لفئة الناشئين برصيد 5 ذهبيات وفضية واحدة.

وحقق حتا كأس النخبة لفئة الأشبال برصيد ذهبيتين و3 فضيات، وجاء النصر ثانياً برصيد ذهبيتين، وفضية واحدة، و5 برونزيات، فيما نال نادي أبوظبي لقب فئة الشابات برصيد 8 ذهبيات، وفضيتين، وبرونزيتين، واحتل فريق الشارقة لرياضة المرأة المركز الثاني برصيد 5 ذهبيات، وفضية واحدة، وبرونزية واحدة.

وتفوق نادي أبوظبي في كأس النخبة لفئة الناشئات بحصوله على المركز الأول برصيد 4 ذهبيات، و3 فضيات، وجاء نادي الشارقة لرياضة المرأة وصيفاً برصيد 3 ميداليات ذهبية، كما هيمن نادي أبوظبي على كأس النخبة لفئة أشبال البنات بحصوله على 9 ذهبيات، وفضية واحدة.

وأشاد اللواء الدكتور محمد عبدالله المر، بالنجاح الفني والجماهيري لمهرجان كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وتحطيم الأرقام السابقة في بعض الفئات التنافسية، بما يعزز مسيرة تطوير اللعبة، والارتقاء بقدرات اللاعبين واللاعبات، وصولاً إلى المنظومة المتكاملة التي تستهدف المنتخبات الوطنية، وشكر اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي والدكتور حمدي عبدالرحيم، على حضورهما لفعاليات ختام الموسم، مشيراً إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الأندية لدعم خطط وبرامج الاتحاد التطويرية.

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