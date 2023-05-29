شرطة دبي تستكشف المواهب بـ«القافلة الرياضية»

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في مجلس الرياضيين، بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة ومجلس دبي الرياضي، مبادرة القافلة الرياضية الخاصة باستكشاف المواهب، والتي انطلقت، أمس، وتستمر حتى يوم غد في مجمع دانوب سبورت وورلد.

وقالت الدكتورة مريم المطروشي، رئيس مجلس الرياضيين في شرطة دبي، إن مبادرة القافلة الرياضية تأتي في محطتها الثالثة، بعد انطلاقتها المتميزة من حي الشندغة التاريخي، ومن ثم مشاركتها في مؤتمر الإمارات للطب الرياضي، حيث تأتي القافلة اليوم بعنوان «اكتشاف المواهب»، والذي يعتبر أحد محاور بحث ودراسة المستقبل الرياضي في الإمارات.

وأوضحت الدكتورة مريم المطروشي: إن القافلة الرياضية هي دراسة علمية بحثية للمستقبل الرياضي في الإمارات، فلا يوجد إلى الآن دراسات رياضية على أرض الواقع في الدول تستشرف المستقبل الرياضي، حيث تطرح الدراسة تساؤلات عديدة، منها: إلى أين سوف نصل خلال السنوات الخمس أو العشر من الآن، وما أنواع الرياضة المستقبلية، التي يجب علينا أن نستثمر فيها، وما الأنواع المرتبطة بأوقات محددة من السنة.

وأضافت الدكتورة المطروشي: نتطلع من خلال هذه المبادرة، التي بُنيت على فكرة الاستدامة البحثية، إلى الخروج بين الحين والآخر بنتائج مثمرة تدعم الرياضة بشكل مستمر، ولضمان استمرار النشاط الرياضي، وستسهم الدراسة في تحديث المعلومات والمعرفة لدى المجتمع الرياضي بشكل خاص، والمجتمع بشكل عام، في كل الجوانب المتعلقة بالرياضات وأنواعها، ومن هذا المنطلق تم إطلاق المبادرة لاكتشاف المواهب من طلاب المدارس.

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ومن جانبه قال النقيب سعيد المري، نائب رئيس مجلس الرياضيين: إن النسخة الثالثة من القافلة ستكون بالتعاون مع جهات عدة لإنجاح هذا الحدث، ومنها التعاون مع الهيئة العامة للرياضة ومجلس دبي الرياضي، حيث تتوحد التوجهات لاكتشاف المواهب في مختلف الرياضات.

وأوضح النقيب المري أن مبادرة «استكشاف المواهب» تستهدف أكثر من 5000 طالب وطالبة من مختلف أنحاء الدولة، إضافة إلى مشاركة أكثر من 30 اتحاداً وأكاديمية رياضية، وستتضمن الفعالية جناحاً خاصاً بكل اتحاد وأكاديمية مشاركة، كما سيتم من خلاله الإعلان عن مجموعة من المواهب في مختلف الرياضات في الحفل الختامي.

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