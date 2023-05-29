الرياضة الإماراتية.. إنجازات عالمية تتصدر المشهد في مايو 2023

المصدر: وام

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حققت الرياضة الإماراتية على مدار شهر مايو الجاري حضورا قويا في المشهد العالمي، وسجّلت العديد من الإنجازات والأرقام القياسية في عدد من الألعاب، كان أبرزها الإنجاز التاريخي للخماسي الحديث في أول مشاركة خارجية له منذ تأسيس اتحاد اللعبة، ليكتب تاريخا جديدا في سجل الأبطال.

وحصل لاعبو منتخب الإمارات للخماسي الحديث على 5 ميداليات ملونة في أول مشاركة خارجية، والتي كانت في بطولة جنوب شرق آسيا بتايلاند، حيث جاءت الميداليات عن طريق كل من صالح السويدي، وجاسم العبدولي، وأحمد راشد سالم، وحمد عيسى الدوسري.

وعلى صعيد رياضة الدراجات، واصل أحمد المنصوري، دراج المنتخب الوطني ونادي شباب الأهلي رحلته من أجل تحقيق حلم التأهل الأولمبي، حيث تمكن من دعم فرصه في التأهل بالحصول على فضية سباق الإقصاء في بطولة طريق الحرير للمضمار في كازاخستان، وبرونزية سباق الماديسون مع زميله يوسف ميرزا، في بطولة هونج كونج الدولية للمضمار.

ولم تغب الإنجازات أيضا عن لعبة الدراجات للمحترفين بعدما توج آدم ييتس، من فريق الإمارات للدراجات الهوائية، بلقب طواف "روماندي"، ليسجل الانتصار الـ23 لفريق الإمارات في سباقات الموسم الحالي حتى الآن.

وجاء تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية إلى دورة الألعاب الشاطئية العالمية "أندونيسيا 2023"، ليسجل إنجازا جديدا، حيث لم يكتف بالتأهل فقط، بل توج بطلا لمرحلة التصفيات التي أقيمت في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية وأسدل الستار عليها مؤخرا.

كما استطاع فريق الوحدة أن يتأهل إلى مرحلة المجموعات في كأس الملك سلمان للأندية لكرة القدم، ليكون الممثل الوحيد للكرة الإماراتية في البطولة، بعد تأهله بشباك نظيفة خلال الدورين التمهيديين الأول والثاني ذهابا وإيابا.

كما استطاع لاعبو منتخب الإمارات للجوجيتسو أن يتربعوا على عرش بطولة الجائزة الكبرى التي أقيمت في تايلاند، محققين 20 ميدالية ملونة في ختام مشاركتهم في البطولة.

وعلى صعيد رياضة “المواي تاي” حقق اللاعبون 6 ميداليات ملونة في بطولة العالم التي أقيمت أيضا في تايلاند، بمشاركة أكثر من 700 رياضي يمثلون 102 دولة.

واستمرارا للإنجازات، تمكن عبد الله الكتبي لاعب منتخب الإمارات للقوس والسهم ونادي المدام، من تحقيق قفزة هائلة في التصنيف الدولي، بتقدمه 37 مركزاً، إثر مشاركته المتميزة مع المنتخب في بطولة فيرونكا الدولية، التي استضافتها سلوفينيا في شهر مايو الجاري.

وتمكن البطل الإماراتي راشد الظاهري ( 15 عاما)، سائق “الفورمولا 4” من إحراز مركز متقدم خلال مشاركته بالجولة الثانية من بطولة “الفورمولا 4” بإيطاليا، ليحتل المركز الثامن في الانطلاق في السباق الثالث بالتصفيات النهائية، متنافساً مع 22 سائقًا بفارق أقل من ثانية واحدة عن متصدر السباق، وبفارق أقل من أربعة أعشار من الثانية تفصل بين العشرة الأوائل في السباق.

واستطاع فيصل محبوب، لاعب منتخبنا الوطني الظفر ببرونزية "دفع الجلة" في البطولة العربية لألعاب القوى لأقل من 23 سنة، التي أقيمت في تونس بمشاركة 216 لاعبا من 17 دولة، وباعتماد من الاتحاد الدولي لألعاب القوى.

وقال المستشار راشد المطوع، نائب رئيس لجنة حوكمة استراتيجية وزراء الشباب والرياضة الخليجية، إن ما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية، سواء خلال شهر مايو الجاري أو ما قبله، يجب أن يكون قاعدة يتمّ البناء عليها لتحقيق المزيد خلال الفترة المقبلة والتي تشهد العديد من المشاركات الخارجية أبرزها دورة الألعاب الآسيوية ( الآسياد)، وأولمبياد باريس 2024.

وأكد أهمية أن يتم التخطيط وفق استراتيجية علمية رياضية تتماشى مع رؤية ”نحن الإمارات 2031" من أجل حصد المزيد من الإنجازات والعمل على استدامتها"، لافتا إلى أن المسؤولية مشتركة بين الجميع، من اتحادات وأندية ولاعبين من أجل تحقيق الأفضل لرياضة الإمارات.



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