رئيس الاتحاد الآسيوي للرجبي يدعم مطالب كازاخستان لاستضافة البطولات الكبرى

المصدر: وام

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بحث قيس الظالعي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للرجبي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للرجبي، مع معالي أسخت أورالوف وزير الثقافة والرياضة الكازاخستاني، سبل دعم رياضة الرجبي وخطط كازاخستان لاستضافة البطولات الدولية.

وأوضح الظالعي أن لقاءه مع أورالوف في استانا عاصمة كازاخستان، على هامش المباراة النهائية لكأس آسيا للرجبي للسيدات، شهد تأكيد وحرص حكومة كازاخستان على استمرار تميز رياضة الرجبي في كازاخستان من خلال حصدها للعديد من الميداليات القارية وتحديداً في فئة السيدات، إضافة إلى طلب استضافة عدد من البطولات الدولية خلال العام المقبل، ودعم الاتحاد الآسيوي لمطالبها.

وفي المباراة النهائية، فاز منتخب اليابان، المصنف 11 عالمياً، بكأس البطولة اثر فوزه 27-7 على منتخب كازخستان، المصنف 19 عالميا.

وتأهل منتخب اليابان بهذا لبطولة العالم للسيدات المقررة في كيب تاون بجنوب أفريقيا نوفمبر المقبل، فيما تأهل منتخب كازاخستان إلى بطولة العالم للسيدات للمستوى الثاني والمقررة في دبي خلال أكتوبر المقبل.



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