محمد المري: تنظيم "سوبر غرب آسيا" للسلة دليل على مكانة الإمارات عالمياً

المصدر: وام

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أكد الفريق محمد المري رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية في نادي شباب الأهلي، أن استضافة دوري سوبر غرب آسيا لكرة السلة للأندية، ترجمة حقيقية لمكانة وقيمة دولة الإمارات وتجسيد واقعي لثقة الاتحاد الدولي للعبة في إمكاناتها.

ويستضيف نادي شباب الأهلي النسخة الأولى لدوري سوبر غرب آسيا لكرة السلة للأندية، خلال الفترة من 9 إلى 17 يونيو المقبل، بمشاركة 8 فرق، بإشراف الاتحاد الدولي للسلة، والمكتب الإقليمي للاتحاد الآسيوي والاتحاد الإماراتي للسلة.

ويتأهل الفريقان المتأهلان إلى الدور النهائي إلى بطولة الأندية الآسيوية، على أن يتأهل البطل إلى بطولة الإنتركونتيننتال، أعلى مسابقة للأندية في أجندة الاتحاد الدولي للسلة .

وقال الفريق المري، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “ وام ” : " فوز الإمارات باستضافة سوبر غرب آسيا، دليل على أن دولة الإمارات ودبي أرض البطولات التي تقام على أعلى مستوى من التميز، واختيار الاتحاد الدولي للسلة دبي لاستضافة النسخة الأولى يعبر عن ثقته في إمكانياتنا".

وأضاف: " تضافر الجهود من أجل نيل هذا التنظيم يستوجب شكر كل الجهات القائمة عليه سواء اتحاد كرة السلة، أو مجلس دبي الرياضي، أو مجلس إدارة نادي شباب الأهلي، وكل من ساهم في استضافة هذا الحدث، وكلي ثقة بأن هذه الجهود ستسفر عن نجاح مبهر لهذه البطولة".

وتأهلت 6 فرق إلى نهائي هذه البطولة، من خلال بطولات المناطق الفرعية، بواقع 3 من الخليج هي شباب الأهلي والكويت الكويتي والمنامة البحريني، و3 فرق من غرب آسيا هي الرياضي اللبناني وجورجان الإيراني، وبيروت اللبناني، وينضم إلى هذه الفرق بطلا كازاخستان والهند، وسيتم تقسيم الفرق الثمانية إلى مجموعتين كل منها تضم 4 فرق.

وأكد المري أن شباب الأهلي سيخوض هذه البطولة بطموح التأهل للمباراة النهائية والمنافسة على لقبها، حيث لا يرضى بأن يكون ضيف شرف، بل على العكس سيسعى بكل قوة للذهاب إلى النهائي والفوز باللقب.

واعتبر أن التشكيلة الحالية لفريق شباب الأهلي تعد هي الأفضل على مستوى قارة آسيا، بما فيهم الأجانب، وبالتالي فلا حاجة إلى إضافة عناصر جديدة خصيصا لهذه البطولة.

وتطرق رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية إلى موسم كرة السلة بنادي شباب الأهلي، والذي شهد تتويجه بلقبين هما دوري كرة السلة وبطولة كأس رئيس الدولة، من بين 3 بطولات ينظمها اتحاد اللعبة.

وأوضح أن ظروف ضغط المباريات وتعرض عدد من لاعبي الفريق إلى إصابات حال دون تتويجهم بكامل بطولات السلة مثل الموسم الماضي.

وقال : "نجح اتحاد كرة السلة، برئاسة اللواء /م/ إسماعيل القرقاوي، في إدارة موسم شاق وحافل بالمشاركات والبطولات، وهذا يستوجب تقديم الشكر لهم ، ونأمل أن تكون مشاركتنا في غرب آسيا إيجابية وأن نمثل الإمارات خير تمثيل".

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