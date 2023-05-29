ناشئ يتعادل مع «الفتى الذهبي» في «دبي للشطرنج»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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فاجأ الناشئ التركي ياغز كان أردوغموس، صاحب الـ«12 عاماً»، سالم عبدالرحمن، لاعب منتخبنا الوطني للشطرنج «الفتى الذهبي»، وانتزع منه تعادلاً في الجولة الأولى من بطولة دبي المفتوحة للشطرنج التي انطلقت منافساتها أول من أمس في نادي دبي للشطرنج والثقافة، وتستمر حتى 4 يونيو المقبل بمشاركة 172 لاعباً ولاعبة من 46 دولة. وافتتح منافسات الجولة الأولى المهندس نجيب محمد صالح، نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي للشطرنج والثقافة، بحضور عثمان موسى عبدالله، رئيس الجهاز الفني ومدير البطولة، وعمر نعمان آل علي، الأمين العام المساعد لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، ومحمد الحسيني، المدير التنفيذي بالنادي.

وتقام النسخة 23 الحالية من البطولة ضمن فئتين، تشمل الأولى فئة الأساتذة، التي يشارك فيها 86 لاعباً ولاعبة، منهم 49 أستاذاً دولياً كبيراً «جراند ماستر»، والفئة المفتوحة للمصنفين دون 2200، ويشارك فيها 86 لاعباً أيضاً.

ومن أبرز ما أسفرت عنه نتائج بطولة الأساتذة تعادل سالم عبدالرحمن «الفتى الذهبي» مع الناشئ التركي ياغز كان أردوغموس، وتعثر المصنف الثامن وبطل نسخة 2010 الإسباني إدوارد ايتوريزاغا بتعادله مع الناشئ الأرميني أمين أوهانيان «17 عاماً» في مباراة ماراثونية استمرت لما يزيد على 100 نقلة وصلت إلى نهايات صعبة رغم الأفضلية المادية للإسباني وضيق وقت الأرميني، إلا أن الأخير تمكن من إنهاء اللقاء بالتعادل. في المقابل لم يجد المصنف الأول الصيني يو يانغي صعوبة في الفوز على الروسي أرتيم تشيرنوباي، كما تغلب الأمريكي هانس نيمان على الإيراني مسعود مصدق بور، والهندي أرجون إريغايسي على مواطنه راجا ريتفيك.

وعلى صعيد اللاعبين العرب، فاز المصري أدهم فوزي على الصربية جوفانا إيريك، فيما خسر مواطنه عبدالرحمن هشام أمام الأرميني شانت سرغيسيان، وخسر اليمني بشير القديمي أمام التركي سانال فاهاب، وخسر لاعبنا سعيد إسحاق من الهندي كارتيك.

فوز السدراني

وفي البطولة المفتوحة، تمكن لاعبنا عمار السدراني من الفوز على التركي شارب شاهين، وتعادلت الروسية أليكساندرا سيريباتسوفا مع مواطنها دالر أشرابوف، وفاز الروماني ستيفان إيميليان بريساكارو على الفلبيني جون فينسينت كايابا، وأسفرت باقي مباريات لاعبينا عن تعادل سالم عبدالرحيم مع المصري محمد علي الدين، وتعادل زايد سلطان الطاهر مع السوري عبدالقادر ريس، ومحمد عبدالرحمن العوضي مع بطل أفريقيا المصري ديفيد جورج سمير، وتعادلت عائشة المعيني مع الإندونيسية إيفي ليندياواتي.

وأكد المهندس نجيب محمد صالح أن مشاركة 172 لاعباً ولاعبة من 46 دولة تؤكد المكانة التي وصلت إليها بطولة دبي المفتوحة على الساحة العالمية، حيث شهدت انطلاقتها الأولى في 1999 وخلال كل هذه السنوات مشاركة العديد من نجوم اللعبة وأبطال العالم. وأوضح أن البطولة أدت دوراً كبيراً في تطوير اللعبة على مستوى الإمارات؛ بفضل عامل الاحتكاك مع المدارس الشطرنجية المختلفة ومنح لاعبينا فرصة ذهبية لتحسين تصنيفهم الدولي.

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