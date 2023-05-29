«الشارقة» يتصدر مهرجان التحدي للجوجيتسو

المصدر: أبوظبي - البيان

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حصد «الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس»، المركز الأول في ختام منافسات بطولة التحدي للجوجيتسو في مبادلة أرينا، وحل العين في مركز الوصيف، وذهب المركز الثالث إلى الجزيرة، حضر المنافسات عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وعبدالله عبدالعالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وسعيد علي الغفلي مدير دائرة الخدمات المساندة لدى مؤسسة التنمية الأسرية، ومنصور الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وفهد علي الشامسي الأمين العام للاتحاد، وطارق بدران مدير إدارة الاستثمار، والدكتور إبراهيم حسن الزعابي مدير إدارة المشاريع والبرامج لدى مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، وأحمد سالم العزيزي المدير التنفيذي لقطاع طلبات الدعم في هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، وسهيلة الرميثي مدير قطاع خدمات أصحاب العمل والمؤمن عليهم في صندوق أبوظبي للتقاعد.

وأشاد سعيد علي الغفلي مدير دائرة الخدمات المساندة لدى مؤسسة التنمية الأسرية، بالنجاح المبهر للمهرجان، منوهاً بالجهود الكبيرة لفريق عمل اتحاد الإمارات للجوجيتسو، في تنظيم البطولات التي أصبحت حديث الساعة لجودتها وأهدافها السامية في التركيز على النشء والجيل الجديد من الأبطال، وأجواء المهرجان وبطولة التحدي، تحاكي أجواء أبرز البطولات العالمية.

اهتمام

وقال فهد الشامسي: مهرجان التحدي منصة مثالية لاكتشاف المواهب وصناعة الأبطال، ويحظى باهتمام فريق عمل الاتحاد والمنظمين،وشهدت النسخة الحالية ، مشاركة غير مسبوقة على صعيد عدد اللاعبين، تخطى حاجز الـ 2500 لاعب ولاعبة، وواكب ذلك حضور آلاف العائلات الذين أضفوا على المنافسات أجواء استثنائية.

وتابع : تترجم الفعاليات الناجحة والهادفة، رؤية وتوجيهات القيادة في وضع البرامج والخطط التي تولي اهتماماً خاصاً بالصغار، وإعدادهم ليكونوا مؤهلين للاحتراف، وساهمت بطولات التحدي منذ انطلاقتها ، في رفد المنتخبات بقاعدة راسخة من المواهب التي مهدّت الطريق أمام ريادة دولة الإمارات لرياضة الجوجيتسو عالمياً.

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