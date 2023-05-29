ميرزا والمنصوري يحصدان برونزية «هونغ كونغ للمضمار»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

توّج يوسف ميرزا، وأحمد المنصوري، نجما منتخب الإمارات للدراجات، بالميدالية البرونزية لسباق الماديسون في بطولة هونغ كونغ الدولية للمضمار، وسط مشاركة 18 منتخباً. جاءت مشاركة اللاعبين بالبطولة تحت إشراف المدرب شريف عبدالله، وبهدف جمع أكبر عدد من النقاط للوصول إلى بطولة العالم، ومنها إلى أولمبياد «باريس 2024».

وكان المنصوري حصد الميدالية الفضية في سباق الإقصاء، ببطولة «طريق الحرير» في كازاخستان، فيما حقق يوسف ميرزا المركز الرابع في سباق الأومنيوم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز