شباب الأهلي والشارقة يتوجان بألقاب كأس رئيس الدولة في "الكاتا والكوميتيه"

المصدر: وام

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تقاسم ناديا شباب الأهلي والشارقة ألقاب مسابقات بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للكاراتيه، ضمن منافسات "الكاتا والكوميتيه" جماعي فرق للسيدات والرجال .

أقيمت البطولة مساء أمس “السبت” على صالة نادي الشارقة الرياضي فرع الحزانة، بمشاركة 70 لاعباً ولاعبة، في ختام الموسم الرياضي الحالي لاتحاد الكاراتيه .

وتشارك الناديان في الحصول على درع التفوق العام الممنوح من اتحاد اللعبة، للأندية الأكثر تتويجاً بألقاب الموسم لكافة المراحل السنية، حيث أحرز شباب الأهلي الدرع عن فئات (الفتيات والناشئات والآنسات والسيدات)، فيما فاز الشارقة بالدرع عن فئات (الأشبال والناشئين والشباب والرجال).

وحصل نادي شباب الأهلي على المركز الأول على صعيد الأجهزة الفنية المميزة طوال الموسم، فيما حل نادي الشارقة في المركز الثاني، وجاء نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في المركز الثالث.

وعقب نهاية منافسات البطولة، توج اللواء /م/ ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه أبطال وبطلات الكأس ودرع التفوق العام والمميزين من الأجهزة الفنية للأندية طوال الموسم.

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