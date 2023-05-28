منافسات سباق سن الفطامين تواصل فعالياتها بميدان الذيد

المصدر: وام

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تواصلت اليوم منافسات سباق "سن الفطامين" الذي ينظمة نادي الشارقة لسباقات الهجن بميدان الذيد برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وتضمنت المنافسات اقامة 20 شوطاً لسن الفطامين لهجن أبناء القبائل من دولة الامارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي لمسافة 1500 متر.

وجاءت نتائج المراكز الاولى في السباق الشوط الأول "شواهين" لعبدالله جعفر سهيل مرخان بزمن وقدره 2:7:35 دقيقة والشوط الثاني "شاهين" لحمد عوض حارب عبدالله بزمن وقدره 2:7:5 دقيقة ( افضل توقيت ) والشـــــــوط الثالث "الهايلة" لمحمد حمد حميدي بتوقيت وقدره 2:8:62 دقيقة والشـــــــوط الرابع "ولهان" لمحمد حارب محمد الخاصوني بزمن وقدره 2:9:56 دقيقة والشـــــــوط الخامس الشاهينية لمبارك صغير مرخان الكتبي بتوقيت وقدره 2:10:37 دقيقة ..والشـــــــوط السادس" شاهين" لـ علي سالم محمد بن لاحج بتوقيت وقدره 2:9:70 دقيقة والشــــــــوط السابع "غيم" لخالد عبيد خليفة الشوين بتوقيت وقدره 2:8:2 دقيقة والشـــــــوط الثامن "شاهين" لمروان مهير علي الخرم بزمن وقدره 2:13:85 دقيقة والشـــــــوط التاسع "الشاهينية" لمانع علي سعيد بن كندية بزمن وقدره 2:8:30 دقيقة والشــــــوط العاشر "شاهين" لمحمد حارب محمد الخاصوني بتوقيت وقدره 2:9:22 دقيقة والشـــــوط الحادي عشر "شواهين" لعبدالله سعيد علي الخاصوني بزمن وقدره 2:7:70 دقيقة والشـــــوط الثاني عشر "شاهين" لسيف علي بن كندية بتوقيت وقدره 2:9:42 دقيقة .

اما الأشـــواط المفــتـوحــة فقد حقق في الشـــــوط الثالث عشر "الشاهينية" لعمران راشد المدحاني بزمن وقدره 2:7:51 دقيقة والشـــــوط الرابع عشر "شاهين" لحميد راشد خليفة الغفلي بتوقيت وقدره 2:9:87 دقيقة والشـــــوط الخامس عشر "مشكورة" لمحمد حمد سهيل الشامسي بتوقيت وقدره 2:10:11 دقيقة والشـــــوط السادس عشر "شاهين" لحميد راشد خليفة الغفلي بزمن وقدره 2:11:44 دقيقة .

وفي أشــواط الصـعـوب جاء الشــــوط السابع عشر لـ"بنت الخروف " لعلي صالح بن هويدن الكتبي بزمن وقدره 2:14:5 دقيقة والشــــوط الثامن عشر " شداد" لمهير عبيد الخيال الطنيجي بزمن وقدره 2:8:28 دقيقة والشـــــوط التاسع عشر "أغادير" لمحمد خالد سالم ضحي الكعبي بزمن وقدره 2:11:95 دقيقة والشــــوط 20 شاهين لسالم سعيد سيف الكتبي 2:13:31 دقيقة .

وأشاد مطر علي بن هويدن الكتبي رئيس نادي الشارقة لسباقات برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لسباق "سن الفطامين" بميدان الذيد ودعمه اللامحدود لكافة السباقات التي ينظمها نادي الشارقة لسباقات الهجن على مدار العام من أجل الحفاظ على هذا الموروث المهم وتوعية الأجيال الجديدة بخصوصيته والمحافظة عليه وغرسه في نفوس الأجيال وتعميق الحس التراثي وخلق التواصل مع الماضي العريق ودعماً وتشجيعاً لملاك الهجن.

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