دراج فريق الإمارات يعزز موقفه بالوصول إلى التتويج النهائي في "جيرو دي" إيطاليا

المصدر: وام

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عزز جواو ألميدا دراج فريق الإمارات موقفه بالوصول إلى التتويج النهائي في سباق " جيرودي" أيطاليا بعد حصوله على المركز الثالث في المرحلة ال 20 من السباق بزمن 45 دقيقة و5 ثوان.

وتسابق الدراجون في مرحلة صعبة وهي سباق الزمن من تارفيزيو إلى مونت لوساري، والتي امتدت بطول 18.6 كيلومتر وكانت هذه المرحلة بمثابة اختبار كبير لقوة الدراجين واستراتيجيتهم، وسط تضاريس صعبة.

وأظهر جواو ألميدا مدى براعته في السباق على الطرق الصاعدة خلال مسابقات جيرو دي إيطاليا، وكان مصممًا على إثبات قدراته في سباق الزمن.

و لم يتبق في سباق جيرو دي إيطاليا سوى مرحلة واحدة، حيث ضمن فوز ألميدا في المرحلة العشرين، مكاناً له بمنصة التتويج غداً في روما، إضافة إلى الفوز في تصنيف الدراجين الشباب.

وعبر ألميدا بعد السباق عن فخره بالنتيجة التي تحققت..وقال أشعر أنني كدراج أستمر في التحسن، لذلك أنا راضٍ جداً عن سباق جيرو والطريقة التي تسير بها الأمور."

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