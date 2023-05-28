تجربة معايشة ألمانية ثانية لمدرب اليد إبراهيم الأميري

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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يتوجه المدرب الوطني إبراهيم عيسى الأميري مساعد مدرب الفريق الأول لكرة اليد بنادي مليحة الثقافي الرياضي ومدرب منتخب الامارات لسيدات اليد ومساعد مدرب منتخبي الشباب والناشئين الثلاثاء المقبل إلي ألمانيا لتجربة معايشة ألمانية جديده له مع فريق ميندين وفريق لوبيكه بمقاطعة نورد راين فيستفالن الألمانية خلال الفترة من 31 مايو ولغاية 12 يونيو الجاري.

اكتساب مزيد من الخبرات

وأكد المدرب الوطني إبراهيم الأميري ان هذه التجربة الثانية له حيث سبق له تجربة معايشة مع فريق ليمجو في الموسم الماضي وان هذه الخطوة التي أتخذها تأتي لتعزيز حرصه للاستفاده بما هو جديد في عالم اللعبة واكتساب مزيد من الخبرات من مدربين عالميين لديهم الخبرة الكبيرة والمميزة في عالم كرة اليد الألمانية.

تدريبات وورش عملية

ويشمل برنامج المعايشة حضور التدريبات اليومية لفريق ميندين الذي يلعب في الدوري الألماني الممتاز وفريق لوبيكه في الدوري الدرجة الثانية والحرص على متابعة تدريبات فرق الشباب والناشئين للناديين وحضور مباريات الدوري الألماني الممتاز.

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