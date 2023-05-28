غداً.. الاختبارات الأخيرة للسفن قبل انطلاق سباق "القفال"

المصدر: وام

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يكتمل غداً الإثنين، وصول قافلة اللجنة العليا المنظمة لسباق "القفال" في نسخته الـ32 للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، إلى جزيرة صير بونعير، حيث ينطلق السباق منها بعد غد.

يقام السابق تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية.

ويستعد المشاركون غداً لإجراء الاختبارات الأخيرة على السفن قبل بدء مهمة السباق صباح بعد غد الثلاثاء لقطع ما يزيد عن 50 ميلا بحريا بداية من جزيرة صير بونعير ومرورا بخط النهاية الأول قبالة جزيرة القمر ومنها نحو خط النهاية المقرر أمام فندق برج العرب.

وتضع اللجنة العليا المنظمة للسباق أولوية قصوى لأمن وسلامة المشاركين وتسهيل المهمة في السباق، حيث تعمل على إقامة السباق في أفضل الظروف عبر مراقبة حالة البحر والتعرف على توقعات الأرصاد الجوية أولا بأول والتقارير الواردة من المركز الوطني للإرصاد.

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