الفجيرة تستضيف بطولة العالم للتايكوندو للناشئين 2025

المصدر: وام

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اختار المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للتايكواندو خلال اجتماع عقد في باكو برئاسة الدكتور تشنغون تشو رئيس الاتحاد، إمارة الفجيرة، لاستضافة بطولة العالم للتايكواندو للناشئين 2025، في حين تم الإعلان عن استضافة مدينة أوشي الصينية، لبطولة العالم للتايكواندو للكبار.

وقال الدكتور أحمد الزيودي، رئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو " إن توجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، والدعم المستمر من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، والرئيس الفخري لإتحاد الإمارات للتايكواندو ورعايتهما الدائمة هي الركيزة الرئيسة للارتقاء بالقطاع الرياضي ومواصلة تحقيقه للإنجازات في جميع المجالات ولاسيما الألعاب القتالية".

وأوضح أن استضافة هذه البطولة هي تأكيد على ثقة الاتحاد الدولي للتايكواندو قيادة وأعضاء بقدرة دولة الإمارات وإمارة الفجيرة على تنظيم هذا الحدث الرياضي.

وأضاف: " سنعمل على اتخاذ جميع الترتيبات وضمان الاستعدادات اللازمة لتنظيم هذه البطولة وفق أفضل المعايير".

وتوجه بالشكر إلى محمد مراد البلوشي، سفير الدولة لدى جمهورية أذربيجان وأعضاء السفارة في باكو.

يذكر أن الفجيرة تمتلك سمعة ومكانة متميزة على خارطة الرياضات القتالية، بالإضافة إلى امتلاكها الصالات والملاعب المخصصة لهذه الرياضة وفق أحدث المواصفات والمعايير المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي للتايكواندو.

حضر الاجتماع في باكو الدكتور أحمد الزيودي، رئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو، وعبد الله السماحي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للتايكواندو، ونادر أبو الشاويش، مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية.

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