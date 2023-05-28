نادي الشارقة بطلاً لكأس رئيس الدولة للكاراتيه

المصدر: وام

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توج نادي الشارقة الرياضي بكأس صاحب السمو رئيس الدولة للكاراتيه “كاتا – كوميتيه” في البطولة التي استضافتها صالة الألعاب الرياضية بنادي الشارقة في الحزانة شارك بها 80 لاعباً ولاعبة يمثلون 7 من أندية الدولة.

حضر البطولة وتوج الفائزين سعادة اللواء (م) ناصر الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه والمهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري رئيس الألعاب الفردية وحميد شامس الأمين العام لاتحاد الإمارات للكاراتيه وأعضاء مجلس الإدارة.

ونجح أبطال الملك من الحصول على الكأس الغالية للمرة الرابعة على التوالي لفئة الكاتا والثالثة توالياً لفئة الكوميتيه ليتربع في صدارة الترتيب العام لفئة للذكور للموسم الرياضي 2022 – 2023 بعد أن جمع 598 نقطة.

وبالنتيجة جمع أبناء الملك خلال موسم الكاراتيه المنتهي ببطولة صاحب السمو رئيس الدولة 16 كأساً بالإضافة لدرع التفوق العام في موسم استثنائي لكاراتيه الملك كما نال لاعب المنتخب والنادي عبدالغني محمد عبدالغني لاعب فئة الشباب على جائزة اللاعب المتميز تقديراً للإلتزام والانضباط الذي يتحلى به وتفانيه.

وأعرب المهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري عضو مجلس الإدارة رئيس الألعاب الفردية الإنجاز عن الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على دعم سموه الألعاب الفردية مشيراً إلى أن موسم ملك الكاراتيه كان على قدر الطموح والفريق استطاع أن يحقق أهداف النادي بالحصول على جميع البطولات المطروحة في الساحة.



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