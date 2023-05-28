«أبيض الشاطئية» إلى «الألعاب العالمية»

المصدر: جدة - البيان

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تأهل منتخبنا الوطني لدورة الألعاب العالمية الشاطئية، المقررة إقامتها في جزيرة بالي بإندونيسيا في أغسطس المقبل، وتوج بطلاً للتصفيات الآسيوية المؤهلة للألعاب العالمية بعد فوزه أمس على المنتخب الإيراني 5 - 2 ، في المباراة النهائية بشاطئ كورنيش الحمراء في جدة.

وكان «أبيض الشاطئية» تأهل رسمياً أول من أمس للألعاب العالمية، بتغلبه على السعودية 5 - 4، بالدور نصف النهائي للتصفيات، وانتهى الوقت الأصلي للمباراة 4 - 4، وأدرك منتخبنا هدف الفوز بالشوط الإضافي، وسجل أهداف «أبيض الشاطئية» أحمد بشر، وعبدالله عباس، وراشد عيد، وعلي المحمدي ووليد بشر، فيما حجز منتخب إيران مقعده في «الألعاب العالمية» بفوزه على اليابان 4 – 3 بنصف النهائي.

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