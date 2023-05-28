محمد الشرقي يتوّج الشارقة بطلاً للكأس الغالية لليد

المصدر: الفجيرة - فائز بجبوج، و«وام»

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شهد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، المباراة النهائية في مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة اليد للرجال للموسم الرياضي 2022 - 2023.

والتي أقيمت تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في مجمّع زايد الرياضي بالإمارة وبتنظيم اتحاد الإمارات لكرة اليد، وبحضور الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية بالهيئة العامة للرياضة.

وأكّد سمو ولي عهد الفجيرة، في ختام البطولة التي جمعت الشارقة وشباب الأهلي، وانتهت بفوز الشارقة 23 - 20، اهتمام إمارة الفجيرة بالأنشطة الرياضية التي تعزز نشاط الأندية الوطنية في إمارات الدولة وتدعم منظومة عملها، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بإبراز جميع الألعاب الرياضية التي تثري النشاط الرياضي انطلاقاً من دوره الاستراتيجي في دعم ركائز المسيرة التنموية الشاملة للدولة.

وأشاد سموه بالمستوى التنظيمي العالي للمسابقة في جميع مبارياتها، وأداء اللاعبين فيها وجهودهم المتواصلة بتقديم مستويات مشرّفة في المنافسات، مثمّناً سموّه جهود اتحاد الإمارات لكرة اليد نحو دعم النشاط الرياضي للعبة، وتعزيز حضورها في الرياضة المحلية والدولية.

وتوّج سمو ولي عهد الفجيرة، فريق الشارقة باللقب، وقدّم سموه التهنئة للفريق، مشيداً بمستوى اللعب العالي والروح الرياضية للاعبين في المباراة، ومتمنياً لهم المزيد من النجاح والإنجازات المشرفة في مسيرتهم الرياضية.

حضر الختام محمد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، وعدد من القيادات الرياضية في اتحادات كرة اليد وجمع من الجمهور والرياضيين.

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