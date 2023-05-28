«العمادي» يشارك في «تايوان لهواة الغولف»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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يشارك راشد منصور العمادي لاعب منتخبنا الوطني للغولف في بطولة تايوان المفتوحة الـ 30 لهواة الغولف، التي تنظمها جمعية تايبيه الصينية للغولف على أرض ملعب «بي تو كو هوا» بمدينة تايبيه، خلال الفترة من 29 الجاري حتى الثاني من شهر يونيو المقبل.

وتشهد البطولة مشاركة 120 لاعباً ولاعبة مناصفة بين الرجال والسيدات، يتنافسون على ألقابها الفردية على ملعب البطولة ذي الثماني عشرة حفرة، ويشارك منافسات الفرق 30 فريقاً للرجال ومثلها للسيدات .

برنامج

وتنطلق فعاليات البطولة اليوم وتشهد تسجيل اللاعبين واعتمادهم خلال الاجتماع الفني للبطولة خلال الفترة الصباحية وفي المساء يتم إقامة حفل الافتتاح الذي يحضره مسؤولو اللعبة في القارة الأسيوية واللجنة المنظمة والوفود المشاركة بمسؤوليها ولاعبيها.

وتنطلق غداً منافسات البطولة بجولتها الأولى والتي تستمر حتى الثاني من شهر يونيو بالجولة الرابعة والختامية للبطولة ، وسيقام في المساء حفل الختام وتتويج الفائزين من البنين والفتيات على مستوى الفردي والفرقي.

تفاؤل

و وجه لاعب منتخبنا راشد العمادي، الشكر والتقدير لمجلس إدارة اتحاد الإمارات للغولف برئاسة الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي ،والذي يحرص على الدوام على توفير كل فرص الإعداد للاعبين والتواجد في جميع المحافل على مختلف الصعد الخليجية والعربية والقارية مثمناً الجهود الكبيرة وبالمتابعة المستمرةمن اللواء (م) الطيار عبد الله الهاشمي نائب رئيس الاتحاد.

واكد العمادي، الحرص على المشاركة الإيجابية وتقديم الأفضل وتمثيل يرقى للطموحات المنشودة إلى جانب اكتساب الخبرات خلال تواجده مع نجوم اللعبة بفئة الهواة بالقارة الأسيوية والتي ستمثل الهدف المستقبلي للمشاركة في البطولات التي تنتظر منتخباتنا الوطنية خلال الموسم المقبل

وأشار راشد العمادي ف حرصه على التدريبات بملعب البطولة منذ وصوله لمدينة تايبيه للتأقلم مع أجواء المدينة والبطولة مبكراً، متمنياً أن يكون عند حسن الظن ويوفق في المحفل الأسيوي.

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