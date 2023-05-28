48 ساعة.. وتبدأ ملحمة «القفال 32»

المصدر: دبي - البيان

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تتوجه إلى جزيرة صير بونعير اليوم قافلة اللجنة المنظمة لسباق القفال الثاني والثلاثين للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً والذي يقام بعد غد برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

وينظم السباق الكبير نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالتزامن مع احتفاله باليوبيل المرجاني ومرور 35 عاماً على تأسيس النادي «1988 - 2023» حيث يأتي السباق كمسك ختام لفعاليات وسباقات الموسم الرياضي 2023-2022 مجسداً صورة من صور الوفاء لماضي الآباء والأجداد ورسالة للأجيال أرسى دعائمها المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم -طيب الله ثراه- لتتجدد عاماً بعد آخر.

ومن المنتظر أن تصل إلى جزيرة صير بونعير اليخت «زعبيل» الذي يقل أعضاء اللجان المنظمة والمستشفى الميداني والأطقم الطبية، وذلك تمهيداً لبدء مهمة استقبال المشاركين واستكمال إجراءات المشاركة من خلال فحص السلامة وتسليم النواخذة والملاك والبحارة أجهزة التتبع الخاصة بنظام الرؤية الافتراضية.

ويكتمل غداً في جزيرة صير بونعير وصول اللجنة العليا المنظمة على متن اليخت«دباوي» وكذلك الوفد التلفزيوني التابع لمؤسسة دبي للإعلام وقنوات دبي الرياضية على متن الباخرة«الشندغة» إلى جانب فريق الدعم اللوجستي على متن اليخت«كواترو شادو».

وينطلق السباق المرتقب بعد غد من جزيرة صير بونعير في عمق مياه الخليج العربي باتجاه خط نهاية المرحلة الأولى قبالة جزيرة القمر ومن هناك نحو خط النهاية أمام المعلم الحضاري الكبير فندق برج العرب حيث من المنتظر أن تبحر السفن المشاركة نحو 53 ميلاً بحرياً.

ويشهد الحدث المرتقب مشاركة 125 سفينة أكملت إجراءات التسجيل مع إغلاق باب التسجيل يوم الثلاثاء الماضي حيث يعد عدد المشاركين في النسخة الحالية والتي تحمل الرقم 32 ثاني أكبر عدد بعد النسخة التاسعة والعشرين عام 2019 والتي شهدت تسجيل الرقم القياسي في عدد المشاركين والذي وصل إلى 131.

دعم

ورفع النوخذة المخضرم محمد راشد الرميثي مؤسس مجموعة العديد للقوارب التراثية وصاحب الإنجازات في سجل سباقات القفال منذ بدايتها عام 1991 الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على دعمه الكبير وحرصه على إنجاح هذا السباق الكبير وفاء لعطاء الآباء والأجداد واستمراراً لرسالة المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم -طيب الله ثراه- الذي دشن هذه التظاهرة قبل أكثر من ثلاثة عقود.

وأعرب النوخذة محمد راشد الرميثي عن أمنياته للجميع في النسخة الثانية والثلاثين بالتوفيق والنجاح موجهاً الشكر الجزيل إلى مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية واللجنة العليا المنظمة للحدث وشركائها من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية على جهودهم وتعاونهم من أجل إنجاح الحدث.

وقال إن العدد الكبير بمشاركة 125 سفينة يعكس مدى حب وارتباط أهل الإمارات بماضي آبائهم وأجدادهم وحرصهم على إحياء صور الموروث الشعبي وأيام رحلات الغوص التي تمتد أربعة أشهر في «مغاصات وهيرات» الخليج العربي بحثاً عن سد رمق العيش والخير والرزق الوفير.

وكشف النوخذة محمد راشد الرميثي أن مؤسسة العديد ظلت تقدم الجديد في كل النسخ الماضية من حدث سباق القفال حيث ستطل في السباق رقم 32 بحلة جديدة بتدشين سفينتين جديدتين«وشرة الجالبوت»يشارك بهما طاقما«العديد 30»بقيادة النوخذة إبنه راشد محمد راشد الرميثي و«براق 33» بقيادة ابنه النوخذة خالد محمد راشد الرميثي.

وأكد الرميثي أن مجموعة العديد للقوارب التراثية جاهزة لخوض التحدي المرتقب كعادتها منذ تدشين هذا السباق في النسخة الأولى عام 1991 .

حيث حقق القارب العديد 30 المركز الثالث وقتها ثم مركز الوصيف في النسخة الثانية عام 1992 ثم تواصلت المسيرة ببروز«براق 30»، ملك الثنائيات في النسختين الرابعة عام 1994 والخامسة عام 1996 والنسختين 10 و11 عامي 2001 و2002 وأخيراً تتويج «براق 33» باللقب في النسخة 24 عام 2014.

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