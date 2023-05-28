فتيات الجزيرة يتصدرن مهرجان التحدي للجوجيتسو

المصدر: أبوظبي - البيان

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تصدرت فتيات الجزيرة منافسات اليوم الثاني لمهرجان التحدي للجوجيتسو في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، وذهب مركز الوصيف إلى أكاديمية بالمز الرياضية، وحل نادي العين ثالثاً، أقيمت النزالات وسط أجواء مميزة وحضور جماهيري، وجرى تخصيصها لفئة البراعم والأشبال والناشئين من الفتيات.

وحضر المنافسات عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، ومنصور محمد المرزوقي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط الاستراتيجي في هيئة أبوظبي الرقمية، ومنصور الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو.

وهند خميس المحيربي مدير إدارة مشروع الغدير للحرف الإماراتية ونائب الأمين العام لقطاع تنمية الموارد بالإنابة لدى هيئة الهلال الأحمر، وأحمد الهاملي، مدير قطاع خدمات المتقاعدين والمستحقين في صندوق أبوظبي للتقاعد، وأحمد الحوسني، مدير قطاع الاستراتيجية واستشراف المستقبل لدى الصندوق.إشادة

وأشاد منصور الظاهري بنجاح البطولة ، مؤكداً أن تخصيص يوم للفتيات يعكس الدور المتنامي لهاذه الفئة، وأهميتها ضمن أجندة الاتحاد، فضلاً عن الانتشار الكبير الذي تحققه اللعبة على مستوى الدولة .

ونوّه الظاهري بدور العائلات في دعم وتحفيز وتشجيع الأبناء على ممارسة الجوجيتسو واحترافها انطلاقاً من إيمانهم الراسخ بأهميتها في صقل شخصيتهم وتنميتها وتأهيلهم لمواجهة مختلف التحديات بثقة ومسؤولية، أكّد أن برامج وخطط الاتحاد التي تستهدف الفئات السنية الصغيرة، تمهد الطريق أمامهم لترسيخ مسيرتهم في الرياضة وصولاً إلى الاحتراف.

لافتاً إلى أن الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة كفيل بتمكين أبناء وبنات الدولة من التطور المستدام وتحقيق الريادة والوصول إلى منصات التتويج الدولية.

وأضاف: مهرجان التحدي ليس مجرد بطولة، بل تجربة رياضية ومجتمعية متكاملة الأركان تستهدف الجيل الجديد من الرياضيين من جهة، والعائلات من جهة أخرى، لدينا أكثر من 2500 لاعب ولاعبة يشاركون في البطولة، ويرسمون طريقهم نحو الاحتراف، ويشكلون المخزون الإستراتيجي لمستقبل الجوجيتسو في الإمارات.تطوير

وقال أحمد الهاملي: «فخورون بالمشهد الجماهيري الرائع الذي يرسمه مهرجان التحدي للجوجيتسو واجتذابه لآلاف اللاعبين وقدمت رياضة الجوجيتسو العديد من الأبطال، ورسخت نجاح الإمارات في المحافل العالمية، كنموذج يحتذى في التطوير الرياضي وتنظيم بطولات ذات مواصفات دولية فريدة».

من ناحية اخرى نظمت وزارة الداخلية على هامش المهرجان مجموعة من الأنشطة الترفيهية ومسابقات الأطفال، وحصل المتفوقون على جوائز عينية.

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