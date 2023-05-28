«ثنائية السلة» تزين شباب الأهلي وأكاديمية فاطمة بنت مبارك

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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عاش فريقا شباب الأهلي وأكاديمية فاطمة بنت مبارك أمسية سعيدة في ختام موسم كرة السلة بحصولهما على «ثنائية الموسم» على مستوى الرجال والسيدات، عندما نجحا في حصد أغلى الكؤوس «كأس رئيس الدولة».

وفازت أكاديمية فاطمة بنت مبارك بأغلى الكؤوس على مستوى السيدات، ليجمع الفريق بين لقبي «الدوري والكأس» هذا الموسم، وهو الدرب ذاته الذي سار عليه شباب الأهل عندما توج بلقب أغلى الكؤوس أمام الشارقة، ليضيفها إلى لقب الدوري .

وحرص اللواء «م» إسماعيل القرقاوي، رئيس الاتحادين العربي والإماراتي، على تتويج فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك، يرافقه ميثاء بن ضاوي، عضو مجلس إدارة اتحاد السلة رئيس اللجنة النسائية، ومحمد الحاج، عضو المجلس مدير المكتب التنفيذي.

وعلي الأميري، عضو المجلس، كما توج القرقاوي فريق شباب الأهلي، يرافقه الفريق محمد أحمد المري، عضو مجلس إدارة نادي شباب الأهلي رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية.

وعبر القرقاوي عن سعادته الكبيرة بما تحقق هذا الموسم، وهنأ الفريقين الفائزين وأثنى على المستوى الذي ظهرا به وأهّلهما للجمع بين «ثنائية الدوري والكأس».

إنجاز

وهنأ الفريق محمد أحمد المري، رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي شباب الأهلي والمنتسبين للنادي بالحصول على الكأس الغالية للسلة، في خير ختام للبطولات؛ لما تحمله من اسم غالٍ على القلوب.

وأشاد المري بمنظومة نادي شباب الأهلي الناجحة، وقال قدم شباب الاهلي والشارقة مباراة مشرفة وتليق بمستوى السلة بالدولة استمتع الجميع بها.

وأثنى المري على فرق الألعاب الرياضية بالنادي، التي حققت البطولات خلال الموسم، وعلى مشاركة رجال السلة في نهائيات كأس السوبر لغرب آسيا، وقال: نستضيف البطولة الشهر المقبل، ونسعى لتقديم مستوى جيد يرضي تطلعات الجماهير.

طموحات

وأشاد ماجد سلطان، عضو مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية المدير التنفيذي، بالجهازين الإداري والفني واللاعبين على المستوى الكبير الذي قدموه، والذي أثمر عن حصولهم على ثنائية الدوري والكأس، وقال:هدفنا المقبل البطولات الإقليمية والآسيوية حيث نخوض سوبر الأندية الآسيوية، ونتطلع لنتائج إيجابية والمنافسة بفوة، والنادي يسعى لاستقطاب محترف أجنبي لــ «سوبر آسيا».

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