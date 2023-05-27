فاطمة بنت هزاع: تتويج أكاديمية فاطمة بنت مبارك بكأس رئيس الدولة لكرة السلة يعكس التزامنا بتطوير الرياضة

المصدر: وام

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عبرت الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات، عن سعادتها بفوز فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك لكرة السلة، بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للسيدات لكرة السلة 2023.

وقالت الشيخة فاطمة بنت هزاع: فوز فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك لكرة السلة بكأس رئيس الدولة، يعكس التزامنا القوي بتطوير الرياضة وتشجيع المواهب الشابة؛ هذا الانتصار المميز هو نتيجة لجهود مستمرة وتدريب مكثف، بالإضافة إلى التفاني الذي يتمتع به فريقنا.

وأضافت: يشرفنا أن نحظى بدعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية؛ وهذا الفوز ليس إنجازاً رياضياً فقط، بل يجسد أيضاً القيم والمبادئ التي نؤمن بها في الأكاديمية.

وتوجهت الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد بالشكر الجزيل للاعبات والمدربين والجهاز الفني، الذين عملوا بجد واجتهاد لتحقيق هذا الفوز التاريخي؛ وقالت: نثق بقدرتهم على تحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل.

وكان فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك توّج أمس بكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة السلة للسيدات، بتغلبه على فريق الشارقة الرياضي للمرأة 50 - 38، في المباراة النهائية على صالة نادي الوصل بدبي، وذلك بعد فوزه بلقب بطولة الدوري مؤخراً.

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