«أبيض» الشاطئية بطلاً للتصفيات الآسيوية ويتأهل لدورة «أنوك 2023»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

توّج منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية بطلاً للتصفيات الآسيوية المؤهلة لدورة الألعاب العالمية الشاطئية "أنوك 2023"، بعد الفوز على المنتخب الإيراني 5-2 مساء اليوم، في المباراة النهائية التي جرت على الملعب الرملي لشاطئ كورنيش الحمراء في جدة.

وكان منتخبنا الوطني، قبل لقاء المنتخب الإيراني، قد حسم تأهله لدورة الألعاب العالمية الشاطئية المقررة في بالي الإندونيسية 2023، بعد الفوز على المنتخب السعودي 5-4، في مباراتهما بالدور قبل النهائي.

وتجدر الإشارة إلى أن منتخب إيران كان قد حجز بطاقة التأهل أيضاً إلى دورة "أنوك 2023" قبل المباراة النهائية، فيما حصل منتخب إندونيسيا على البطاقة الثالثة المخصصة لقارة آسيا في الدورة العالمية بصفته الدولة المضيفة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز