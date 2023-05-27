محمد الشرقي يشهد نهائي "كأس رئيس الدولة لكرة اليد" ويتوّج فريق "الشارقة" باللقب

المصدر: وام

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شهد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة ، المباراة النهائية في مسابقة كأس رئيس الدولة لكرة اليد للرجال للموسم الرياضي 2022-2023، التي أقيمت تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في مجمّع زايد الرياضي بالإمارة بتنظيم اتحاد الإمارات لكرة اليد، بحضور الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية بالهيئة العامة للرياضة.

وأكّد سمو ولي عهد الفجيرة، في ختام البطولة التي جمعت "الشارقة" و"شباب الأهلي دبي"، اهتمام إمارة الفجيرة بالأنشطة الرياضية التي تعزز نشاط الأندية الوطنية في إمارات الدولة وتدعم منظومة عملها، تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بإبراز جميع الألعاب الرياضية التي تثري النشاط الرياضي انطلاقًا من دوره الاستراتيجي في دعم ركائز المسيرة التنموية الشاملة للدولة.

وأشاد سموه بالمستوى التنظيمي العالي للمسابقة في جميع مبارياتها، وأداء اللاعبين فيها وجهودهم المتواصلة بتقديم مستويات مشرّفة في المنافسات، مثمّنًا سموّه عمل اتحاد الإمارات لكرة اليد نحو دعم النشاط الرياضي للعبة، وتعزيز حضورها في الرياضة المحلية والدولية.

وتوّج سمو ولي عهد الفجيرة، فريق الشارقة باللقب، وقدّم سموه التهنئة للفريق، مشيدًا بمستوى اللعب العالي والروح الرياضية للاعبين خلال المباراة، ومتمنيًا لهم المزيد من النجاح والإنجازات المشرفة في مسيرتهم الرياضية.

حضر ختام المسابقة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، ونبيل محمد بن عاشور رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة اليد، وعلي عيسى إسحاقي رئيس الاتحاد البحريني لكرة اليد، وعدد من القيادات الرياضية في اتحادات كرة اليد وجمعٌ من الجمهور والرياضيين.

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