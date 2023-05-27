«العمادي» يشارك في «تايوان لهواة الغولف»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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يشارك راشد منصور العمادي لاعب منتخبنا الوطني للغولف في بطولة تايوان المفتوحة الـ 30 لهواة الغولف والتي تنظمها جمعية تايبيه الصينية للغولف على أرض ملعب «بي تو كو هوا» بمدينة تايبيه خلال الفترة من 29 مايو الجاري ولغاية الثاني من شهر يونيو المقبل. وتشهد البطولة مشاركة 120 لاعباً ولاعبة مناصفة بين الرجال والسيدات يتنافسون على ألقابها الفردية التي يتنافس على لقبها الفردي 60 لاعباً من الرجال ومثلهم من السيدات إضافة إلى الفرق والتي تتكون من 30 فريقاً للرجال ومثلها للسيدات على ملعب البطولة ذي الثماني عشرة حفرة.

برنامج

تنطلق فعاليات البطولة اليوم والتي تشهد تسجيل اللاعبين واعتمادهم خلال الاجتماع الفني للبطولة خلال الفترة الصباحية وفي المساء يتم إقامة حفل الافتتاح الذي يحضره مسؤولو اللعبة في القارة الأسيوية واللجنة المنظمة والوفود المشاركة بمسؤوليها ولاعبيها، وغداً تنطلق منافسات البطولة بجولتها الأولى والتي تستمر لغاية الثاني من شهر يونيو بالجولة الرابعة والختامية للبطولة وفي المساء يقام حفل الختام وتتويج الفائزين من البنين والفتيات على مستوى الفردي والفرقي.

تفاؤل

من جانبه، وجه لاعب منتخبنا راشد العمادي، الشكر والتقدير لمجلس إدارة اتحاد الإمارات للغولف بقيادة معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي والذي يحرص على الدوام بتوفير كل فرص الإعداد والتواجد في جميع المحافل على مختلف الصعد الخليجية والعربية والقارية مثمناً الجهود الكبيرة بالمتابعة الدؤوبة من اللواء (م) الطيار عبد الله السيد الهاشمي نائب رئيس الاتحاد.

واكد العمادي، الحرص على المشاركة الإيجابية وتقديم الأفضل وتمثيل يرقى للطموحات المنشودة هذا إلى جانب اكتساب الخبرات خلال تواجده مع نجوم اللعبة بفئة الهواة بالقارة الأسيوية والتي بالتأكيد ستمثل الهدف المستقبلي للمشاركة في البطولات التي تنتظر منتخباتنا الوطنية خلال الموسم المقبل، وأكد في ختام حديثه حرصه على التدريبات بملعب البطولة منذ وصوله لمدينة تايبيه للتأقلم مع أجواء المدينة والبطولة مبكراً، متمنياً أن يكون عند حسن الظن به ويوفق في هذا المحفل الأسيوي.

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