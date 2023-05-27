منتخب الشاطئية يتأهل رسمياً إلى دورة الألعاب العالمية في بالي

المصدر: وام

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تأهل منتخب الإمارات لكرة القدم الشاطئية رسمياً إلى دورة الألعاب العالمية الشاطئية، المقرر إقامتها في جزيرة بالي بإندونيسيا شهر أغسطس المقبل.

وجاء تأهل منتخب الإمارات بعد فوزه مساء أمس الجمعة على نظيره السعودي 5-4 في نصف نهائي تصفيات منتخبات آسيا، المقامة منافساتها حاليا بمدينة جدة.

وسيلاقي منتخب الإمارات نظيره الإيراني، الذي فاز بدوره على منتخب اليابان 4-3 في نفس الدور، في المباراة النهائية المقرر لها اليوم السبت حيث يتأهل طرفا اللقاء معا إلى نهائيات دورة الألعاب العالمية الشاطئية في بالي.

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