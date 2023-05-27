سباق «القفال 32» ينطلق الثلاثاء

المصدر: دبي - البيان

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اعتمدت اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال الثاني والثلاثين للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، الذي يقام بدعم ورعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، يوم الثلاثاء المقبل موعداً لإقامة الحدث، وينظم السباق الكبير نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الذي يحتفل بمرور 35 عاماً على تأسيس النادي (1988 - 2023).

ويأتي السباق مسك ختام لفعاليات وسباقات الموسم الرياضي البحري 2022 - 2023، مجسداً صورة من صور الوفاء لماضي الآباء والأجداد ورسالة للأجيال أرسى دعائمها المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، لتتجدد عاماً بعد آخر.

وينطلق السباق المرتقب من جزيرة صير بونعير في عمق مياه الخليج العربي باتجاه خط نهاية المرحلة الأولى قبالة جزيرة القمر، ثم يتجه نحو خط النهاية أمام المعلم الحضاري الكبير فندق برج العرب، حيث من المنتظر أن تبحر السفن المشاركة نحو 53 ميلاً بحرياً.

وقال محمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية عضو اللجنة العليا المنظمة للحدث إنه وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، يتم الأخذ بمبدأ أمن وسلامة المشاركين والمحافظة على سفنهم أولوية مطلقة لدى اللجنة العليا المنظمة للحدث.

وأكد محمد الفلاحي أن اللجنة العليا المنظمة اختارت يوم الثلاثاء ليكون موعد السباق ونوهت أنه في حال تعذر قيام السباق بسبب الأحوال الجوية وحالة البحر سيتم تأجيله يوماً واحداً ليقام الأربعاء المقبل حسب المعطيات.

وأشار إلى أن اللجنة العليا المنظمة برئاسة أحمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ظلت تتابع كافة التطورات الخاصة بحالة البحر في الخليج العربي وسواحل الدولة ودراسة التقارير الخاصة بالأرصاد بهدف اختيار الموعد المناسب.

حيث أفضت تلك المتابعة عن اختيار الموعد الجديد الثلاثاء المقبل. وأضاف: حرصت اللجنة المنظمة على إيفاد فريق عمل النادي مبكراً من خلال زيارتين لجزيرة صير بونعير لمتابعة التجهيزات ومراقبة حالة البحر تسهيلاً لمهمة المشاركين ووصول قافلة اللجنة المنظمة في أمان تام إلى هناك، ومن بعدها السفن والأطقم المشاركة لاستكمال إجراءات المشاركة ومن بينها فحص السلامة وتسلم أجهزة التتبع.

125

ويشهد الحدث المرتقب مشاركة 125 سفينة أكملت إجراءات التسجيل مع إغلاق باب التسجيل يوم الثلاثاء الماضي، حيث يعد عدد المشاركين في النسخة الحالية والتي تحمل الرقم 32 ثاني أكبر عدد بعد النسخة التاسعة والعشرين عام 2019 والتي شهدت تسجيل الرقم القياسي في عدد المشاركين والذي وصل إلى 131 سفينة.

19 بطلاً

الجدير بالذكر أن سباقات القفال منذ تأسيس الحدث عام 1991 وحتى النسخة الحادية والثلاثين العام الماضي 2022 شهدت تتويج 19 بطلاً فازوا بالألقاب وحصلوا على المراكز الأولى في النسخ الماضية، حيث سطروا أسماءهم بأحرف من ذهب. وعانق اللقب في النسخة الأولى التي شاركت فيها القوارب المحلية 43 قدماً القارب «العوير 47» في 1991 وتوالى بعدها بروز عدد من الأسماء في سماء الإنجازات.

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