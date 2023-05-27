وفد الإمارات يشارك بـ«كونغرس الريشة الطائرة» في ماليزيا

المصدر: (دبي - البيان)

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تشارك الإمارات في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للريشة الطائرة في كوالالمبور، اليوم، إضافة إلى اجتماعي الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للريشة الطائرة، والجمعية العمومية للاتحاد العربي، اللذين يعقدان على هامش «الكونغرس» الدولي. ويتطرق اجتماع الاتحاد الدولي لتعديلات النظام الأساسي، والاستعدادات لكأس العالم وكأس «أوبر» المقررتين في مدينة تشنغدو الصينية 2024.

ويضم وفد الإمارات في عمومية «الدولي» و«الآسيوي» كلاً من نورة الجسمي، رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، وناصر المري، الأمين العام للاتحاد، بينما يحضر حسين الأميري، عضو مجلس إدارة الاتحاد «عمومية» الاتحاد العربي، التي تبحث استعدادات المنتخبات لدورة الألعاب العربية في الجزائر، يوليو المقبل.

وسيتم التصويت لاختيار الدول المستضيفة لعدد من البطولات، وفي مقدمتها البطولة العربية 14 تحت 15 و17 و19 سنة، وبطولة الأندية للرجال والسيدات، والبطولة العربية للرجال والسيدات (فرق وفردي)، بالإضافة لتشكيل اللجان واستعراض طلب جزر القمر للإنضمام للاتحاد.

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