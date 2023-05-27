طيران الإمارات ترعى «رولان غاروس» حتى 2027

المصدر: دبي - البيان

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جددت طيران الإمارات، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، التزامها كشريك مميز لبطولة «رولان غاروس غراند سلام» للتنس حتى عام 2027، لتواصل دعم البطولة للسنة الحادية عشرة على التوالي بصفتها الناقل الرسمي والشريك المميز للبطولة الباريسية الشهيرة ،وذلك منذ عام 2013 .

وتنطلق منافسات رولان غاروس 2023 اليوم وتستمر حتى 11 يونيو المقبل على ملعب رولان غاروس في باريس.

وقال بطرس بطرس، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الاتصالات المشتركة والتسويق والعلامة التجارية: تسعدنا العودة إلى الملاعب الترابية للسنة الحادية عشرة على التوالي، وتفخر طيران الإمارات بارتباطها الطويل ببطولة رولان غاروس كناقلة عالمية ملتزمون بدعم الأحداث ذات المستوى العالمي التي تجمع الناس معاً،ونتطلع إلى دورة رائعة أخرى.

تتواصل طيران الإمارات مع عشاق التنس هذا العام من خلال سلسلة من مبادرات «تميّزٌ دائم» ، بما في ذلك لعبة تفاعلية ضمن تطبيق رولان غاروس، تتيح للجماهير فرصة الفوز بتذاكر وهدايا، وضيافة عالمية متميزة.

وبدأت الشراكة بين طيران الإمارات ورولان غاروس في 2013، وأصبحت الناقلة شريكاً متميزاً لبطولة «غراند سلام» في عام 2018 وتعرض طيران الإمارات العلامة التجارية بالملعب المركزي «فيليب شاتريير» وملعبي «سوزان لينجلين» و«سيمون ماثيو».

وترعى طيران الإمارات «كأس الأساطير»، الذي يقام من 6 إلى 11 يونيو في رولان غاروس، وسوف تشترك هذا العام مع منظمة محلية لتزويد 10 أطفال يعانون من تحديات التنقل بجولة حصرية خلف الكواليس في الملعب وحضور المباريات وفرصة للقاء أساطير تنس شهيرين عالمياً.

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