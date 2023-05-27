شباب الأهلي يواجه الشارقة بنهائي أغلى كؤوس اليد الليلة

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة تقام اليوم المباراة النهائية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة اليد بنسختها الـ46، ويلتقي فريقا الشارقة وشباب الأهلي في الرابعة والنصف عصراً بصالة مجمع الشيخ زايد الرياضي في إمارة الفجيرة، ويسعى الشارقة لحصد «الخماسية».

والسيطرة على كل بطولات الرجال، بعد الفوز بكأس السوبر، وكأس الإمارات، وكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، ودرع الدوري، فيما يتطلع «فرسان دبي» إلى أول لقب ومسك ختام للموسم، بالدخول في قائمة أصحاب الإنجازات، واستعادة الكأس الغائبة عن خزائن النادي منذ موسم 2017 - 2018.

ويدخل الفريقان نهائي الكأس، بحظوظ متساوية، ويتطلع الشارقة للحفاظ على كأس رئيس الدولة للموسم الخامس على التوالي، وإضافة النجمة العاشرة في البطولة التي انطلقت بموسم 1976 - 1977، فيما يسعى شباب الأهلي للنجمة الثامنة في مسيرتهم بالبطولة عقب تتويج «الفرسان» بآخر لقب للبطولة بمواسم 2017 - 2018.

وجاء تأهل الفريقين إلى نهائي الكأس بتخطيهما بفوز الشارقة على العين 31 - 28 وشباب الأهلي على الوصل 26 - 16 بالدور نصف النهائي.

المحترفون

ويعتمد التونسي سامي السعيدي مدرب الشارقة على المحترف التونسي مصباح الصانعي والجزائري زهير نعيم والمصري محمود فايز والبحريني جاسم علي، مع مجموعة من اللاعبين المواطنين الدوليين، يتقدمهم حارس المنتخب محمد إسماعيل، ومن أمامه اللاعبون أحمد عبدالله، وأحمد هلال، ورحمة غالب الذين تألقوا مع «الملك» في الموسم الحالي.

ويعول المصري حسين زكي، مدرب «الفرسان» على خبرات المحترفين التونسي ريان بن محمود والجزائري عبدالقادر رحيم، إلى جانب المحترف المصري مهاب سعيد بجانب كوكبة من اللاعبين المواطنين أصحاب الخبرات، منهم حارس المنتخب عبدالرحمن خميس وعيسى البناي، ووحيد مراد، ومرزوق أحمد.

طموح

وقال ماجد أهلي عضو مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية في شباب الأهلي، مشرف اللعبة إن استعدادات الفريق سارت بشكل جيد وطموحاتنا كبيرة في التتويج، والتأهل إلى البطولة الخليجية المقبلة 2024.

وقال جاسم محمد عضو مجلس إدارة الألعاب الجماعية ومشرف اليد بالشارقة، إن الشارقة عازم على ختام موسمه بتسجيل إنجازٍ غير مسبوق بتاريخ اللعبة، بحصده خمسة ألقاب في موسم واحد، وعزيمة لاعبينا كبيرة على تكرار سيناريو الموسم الماضي، بحصد جميع الألقاب.

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