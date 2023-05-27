«الأرقم» تحرز كأس الروح الإيجابية في بطولة المدارس الخاصة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شارك 200 لاعب من 12 فريقاً، في بطولة المدارس الخاصة لكرة القدم «صالات» التي نظمتها مبادرة الروح الإيجابية في شرطة دبي، بالشراكة مع مدرسة دبي الوطنية البرشاء، ومركز شرطة البرشاء، وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ومركز شرطة البرشاء، والمجلس الطلابي لشرطة دبي.

ومركز حماية الدولي، والإدارة العامة لحقوق الإنسان، وحققت مدرسة دبي الوطنية البرشاء المركز الأول لفئة تحت 14 سنة، و16 سنة، حازت كل من مدرسة الاتحاد الممزر والمعارف الخاصة على المركز الثاني، وحققت مدرسة دبي الوطنية الطوار، والبحث العلمي المركز الثالث بالمرحلتين.

وحصل فريق مدرسة الأرقم الخاصة على كأس الروح الإيجابية، ونال مبارك بوسمره «الوطنية البرشاء»، وعبدالرحمن محمد من «الوطنية الطوار» على كأسي هداف البطولة للمرحلتين، ونال كل من خليفة علي «دبي الوطنية البرشاء»، وسيف معتز من «الاتحاد الممزر» على كأسي أفضل لاعب للمرحلتين، وحاز كل من أحمد عطا من «المعارف الخاصة» وعمير خالد من «الاتحاد الممزر»، كأسي أفضل حارس .

شهد البطولة سعاد أبو حرب مديرة مدرسة دبي الوطنية البرشاء، والمقدم مصطفى محمد عبدالله، رئيس المناوبة في مركز شرطة البرشاء، والملازم أول عيسى القواضي، والملازم مريم عبدالله، عضو فريق الروح الإيجابية، وفاطمة بوحجير منسقة مبادرة الروح الإيجابية.

وأوضحت فاطمة بوحجير، أن مشاركة «الروح الإيجابية» في البطولات المدرسية الرياضية تأتي دعماً لجهود المبادرة في نشر أهدافها الرامية إلى توعية النشء بقيمها المجتمعية كالتعايش والتسامح والحوار والتنمية واحترام الآخرين وتقبلهم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز