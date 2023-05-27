أريغايسي بطل «الشارقة ماسترز للشطرنج»

المصدر: االشارقة - عدنان الغربي

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توّج الأستاذ الدولي الكبير الهندي آرجون أريغايسي بطلاً للنسخة السادسة من بطولة الشارقة ماسترز للشطرنج التي اختتمت منافساتها مساء أول من أمس في نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمشاركة أكثر من 200 لاعب ولاعبة من 65 دولة، ويبلغ مجموع جوائزها المالية 60 ألف دولار.

وحضر حفل الختام ومراسم تتويج الفائزين، الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا نائب رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج والشيخ خالد بن حميد القاسمي رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة ونبيل عاشور رئيس اتحاد الإمارات لكرة اليد مدير إدارة الخدمات المساندة بمجلس الشارقة الرياضي وسامي سفريني نائب رئيس الاتحاد العربي للشطرنج.

نتائج

وفي نهاية الجولة الأخيرة، تصدر آرجون اريغايسي الترتيب العام محققاً 6.5 نقاط فيما حل الأمريكي سيفيان صامويل في المركز الثاني بـ6 نقاط والهندي جوكيش في المركز الثالث والصيني يو يانغي رابعاً، والأرميني هايك مارتورسيان خامساً والأمريكي هانز نيمان سادساً، وجاء الأستاذ الدولي الكبير الإيراني أمين طبطبائي سابعاً.

وذهب المركز الثامن للأمريكي الأستاذ الدولي الكبير غريغوري أوبارين، وحلّ الأستاذ الدولي الكبير الهندي نيهال سارين في المركز التاسع برصيد 5.5 نقاط، فيما جاء بالمركز العاشر الأستاذ الدولي الكبير التشيكي انغوين فان.

وحقق المصري أدهم فوزي لقب بطولة التحدي الثالثة للمصنفين تحت 2500 .

وحسم الموهوب الأردني أنس خويرة لقب بطولة المستقبل التي أقيمت كذلك على هامش بطولة الماسترز، محققاً 8 نقاط.

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