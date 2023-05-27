50 أستاذاً دولياً في «دبي للشطرنج»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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تدشن بطولة دبي المفتوحة للشطرنج نسختها 23 مساء اليوم بنادي دبي للشطرنج والثقافة، وتستمر فعالياتها حتى 4 يونيو المقبل.

تضم قائمة المشاركين نخبة من أبرز اللاعبين في العالم من مختلف القارات وأصحاب مسيرة حافلة بالإنجازات في الشطرنج، حيث تضم القائمة 89 لاعباً ولاعبة من حملة الألقاب الدولية، من بينهم 50 أستاذاً دولياً كبيراً، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ البطولة، و20 أستاذاً دولياً، و10 أساتذة اتحاد دولي، إضافة إلى 3 لاعبات يحملن لقب «أستاذة دولية كبيرة»، و3 لاعبات يحملن لقب «أستاذة دولية».

يتصدّر الأستاذ الدولي الكبير الصيني يو يانغي قائمة اللاعبين المصنفين في البطولة بـ2729 نقطة، يليه الهندي أرجون إريغايسي بطل الشارقة ماسترز 2023 بتصنيف 2701، والروسي أليكسندر بريدكي بتصنيف 2685، والإيراني محمد أمين طبطبائي بتصنيف 2677.

كما يشارك في البطولة العديد من المواهب الواعدة؛ مثل الروسي فولودار مورزين (17 عاماً)، والأمريكي أبيمانيو ميشرا (14 عاماً)، وهو أصغر لاعب يحصل على لقب أستاذ دولي كبير في تاريخ الشطرنج، والروسي أرتيم أوسكوف (13 عاماً). ويعدّ الإنجليزي جون بينيت (70 عاماً) أكبر اللاعبين المشاركين عمراً، بينما أصغرهم السوري رامي طلب، وعمره 10 سنوات.

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وتضم قائمة المشاركين ثلاثة لاعبين من المتوّجين السابقين بالبطولة، وهم: الفنزويلي إدواردو لإيتوريزاغا، بطل نسخة سنة 2010 الذي يشارك بالجنسية الإسبانية هذا العام، والهندي أبيجيت غوبتا، الفائز ببطولة 2011، والروسي ماكسيم ماتلاكوف، بطل نسخة 2019. يشارك في البطولة المفتوحة للاعبين دون تصنيف 2200 نقطة 83 لاعباً ولاعبة من 25 دولة.

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