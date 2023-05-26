"أكاديمية فاطمة بنت مبارك" بطلاً لكأس رئيس الدولة لسلة السيدات

المصدر: وام

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فاز فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك بكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة السلة للسيدات، بتغلبه على فريق الشارقة الرياضي للمرأة 50- 38، في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء اليوم على صالة نادي الوصل بدبي.

وبهذا، حصد فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك بطولتي كرة السلة للسيدات هذا الموسم بعدما سبق له أن فاز بلقب بطولة الدوري.

وعقب النهائي، قام اللواء /م/ إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة بتتويج الفريق الفائز بكأس البطولة.

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