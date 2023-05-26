شباب الأهلي بطلاً لكأس رئيس الدولة لسلة للرجال

المصدر: وام تصوير سالم خميس

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حقق فريق شباب الأهلي لقب بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة السلة للرجال، وذلك بعد فوزه على فريق الشارقة 97-79 في المباراة النهائية التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة على صالة راشد بن حمدان بنادي النصر.

وجمع شباب الأهلي بين " ثنائية " الدوري العام لكرة السلة وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، فيما كان الشارقة قد فاز ببطولة كأس الاتحاد في بداية الموسم الرياضي .

ونجح لاعبو شباب الأهلي في حسم تفوقهم من الربع الثاني للمباراة، بعد انتهاء الربع الأول بالتعادل 22-22، وفي الربع الثاني تفوقوا بنتيجة 48-36، وحافظو على تقدمهم مع توسيع الفارق في الربعين الثالث 75-55 والرابع 97-79.

وعقب نهاية اللقاء قام اللواء /م/ إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة، بحضور الفريق محمد المري رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي، وعلي سالم المدفع، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، بتتويج شباب الأهلي بكأس رئيس الدولة آخر بطولات الموسم المحلي للرجال.

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