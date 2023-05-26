الثلاثاء المقبل موعدا جديدا لانطلاقة سباق القفال 32

المصدر: دبي-البيان

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اعتمدت اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال الثاني والثلاثين للسفن الشراعية المحلية 60 قدما الذي يقام بدعم ورعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، يوم الثلاثاء المقبل موعدا لإقامة الحدث.



وينظم السباق الكبير نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الذي يحتفل باليوبيل المرجاني ومرور 35 عاما على تأسيس النادي (1988-2023) حيث يأتي السباق كمسك ختام لفعاليات وسباقات الموسم الرياضي البحري 2022-2023 مجسدا صورة من صور الوفاء لماضي الاباء والاجداد ورسالة للأجيال أرسى دعائمها المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم -طيب الله ثراه- لتتجدد عاما بعد آخر



وينطلق السباق المرتقب يوم الثلاثاء من جزيرة صير بونعير في عمق مياه الخليج العربي بإتجاه خط نهاية المرحلة الأولى قبالة جزيرة القمر ومن هناك نحو خط النهاية أمام المعلم الحضاري الكبير فندق برج العرب حيث من المنتظر أن تبحر السفن المشاركة نحو 53 ميلا بحريا.

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