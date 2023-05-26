لأول مرة.. 50 أستاذاً دولياً كبيراً يشاركون في دبي المفتوحة للشطرنج

المصدر: وام

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تنطلق غداً منافسات النسخة الثالثة والعشرين من بطولة دبي المفتوحة للشطرنج، التي ينظمها نادي دبي للشطرنج والثقافة و تستمر حتى 4 يونيو المقبل.

وتنقسم البطولة في نسختها الجديدة إلى فئتين، فئة الأساتذة التي يشارك فيها 89 لاعباً ولاعبة منهم 86 لاعباً ولاعبة من حملة الألقاب الدولية، يتقدمهم 50 أستاذاً دولياً كبيراً وهو رقم غير مسبوق في تاريخ البطولة، إضافة إلى 20 أستاذاً دولياً و10 أساتذة اتحاد دولي، بالإضافة إلى 3 سيدات يحملن لقب أستاذة دولية كبيرة ومثيلاتهن يحملن لقب أستاذة دولية.

وفي الفئة الثانية المفتوحة للاعبين أقل من تصنيف 2200 نقطة، يشارك 83 لاعباً ولاعبة من 25 دولة منهم 21 لاعباً من حملة الألقاب الدولية. ويتصدر لاعب منتخب الإمارات عمار السدراني قائمة اللاعبين في البطولة المفتوحة بتصنيف 2197.

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