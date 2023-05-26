من أعرق بطولات التنس.. طيران الإمارات ترعى «رولان غاروس» للسنة الحادية عشرة

المصدر: البيان

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تواصل طيران الإمارات، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، دعم بطولة رولان غاروس للسنة الحادية عشرة على التوالي بصفتها الناقل الرسمي والشريك المميز للبطولة الباريسية الشهيرة منذ عام 2013.

وجددت الناقلة مؤخراً التزامها كشريك مميز لبطولة الغران سلام حتى عام 2027.

وسوف تجري منافسات رولان غاروس 2023 في المدة من 28 مايو الجاري وحتى 11 يونيو المقبل على ملعب رولان غاروس في العاصمة الفرنسية باريس.

وقال بطرس بطرس نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الاتصالات المشتركة والتسويق والعلامة التجارية: "نتواجد للسنة الحادية عشرة على التوالي مع واحدة من أعرق البطولات في عالم التنس وتفخر طيران الإمارات بارتباطها الطويل بالحدث والرياضة ومع فرنسا عامةً، وتسعدنا أيضاً العودة إلى الملاعب الترابية، ونحن كناقلة عالمية ملتزمون بدعم الأحداث ذات المستوى العالمي التي تجمع الناس معاً، وهذا بالضبط ما تفعله رولان غاروس، ونتطلع إلى دورة رائعة أخرى على الملعب وتوفير أجواءٍ حماسية للمشجعين في جميع أنحاء العالم".

رعاية عالمية للتنس

تتواصل طيران الإمارات مع عشاق التنس هذا العام من خلال سلسلة من مبادرات "تميّزٌ دائم" المثيرة، بما في ذلك لعبة تفاعلية ضمن تطبيق رولان غاروس، تتيح للجماهير فرصة الفوز بتذاكر وهدايا رولان غاروس، وضيافة عالمية متميزة.

شراكة منذ عام 2013

بدأت الشراكة بين طيران الإمارات ورولان غاروس في عام 2013، وأصبحت الناقلة شريكاً متميزاً لبطولة غران سلام في عام 2018.

وتتمتع طيران الإمارات بموجب اتفاقية الشراكة، بحضور بارز طوال البطولة، بما في ذلك عرض العلامة التجارية في الملعب المركزي "فيليب شاتريير" وملعبي "سوزان لينجلين" و"سيمون ماثيو".

وترعى طيران الإمارات أيضاً "كأس الأساطير Trophe de Legend"، الذي سيقام في الفترة من 6 إلى 11 يونيو في رولان غاروس، وستشترك هذا العام مع منظمة محلية لتزويد 10 أطفال يعانون من تحديات التنقل بجولة حصرية خلف الكواليس في الملعب وحضور المباريات وفرصة للقاء أساطير تنس شهيرين عالمياً، كما تعد طيران الإمارات الناقل الرسمي والشريك الأول لجولة ATP العالمية.

وتتضمن محفظة طيران الإمارات لرعاية التنس بعضاً من أهم الأحداث في العالم، بما في ذلك ثلاث من بطولات غران سلام الأربع، بالإضافة إلى 60 بطولة أخرى على مدار العام.

وبالإضافة إلى التنس، تضم محفظة الرعاية الشاملة لطيران الإمارات أيضاً رياضات عالمية أخرى مثل الغولف والرجبي والإبحار وسباقات الخيل.

35 رحلة أسبوعياً إلى فرنسا



تخدم طيران الإمارات فرنسا منذ أكثر من 30 عاماً، وتشغّل حالياً 21 رحلة أسبوعياً إلى باريس، و7 رحلات أسبوعياً إلى ليون، و7 رحلات أسبوعياً إلى نيس، حيث ستعود طائرة A380 إلى المدينة في 1 يونيو 2023.

وتوفر شبكة الناقلة الواسعة، التي تغطي أكثر من 140 وجهة، للعملاء في فرنسا إمكانية الوصول بسلاسة عبر دبي إلى مختلف الوجهات في آسيا والمحيط الهندي والشرق الأوسط وأفريقيا وأستراليا ونيوزيلندا.

وطيران الإمارات هي الراعي الرئيسي الرسمي لفريق أولمبيك ليون، وشريك عالمي لبطولة كأس العالم للرجبي 2023 التي ستقام في فرنسا سبتمبر المقبل، كما ترعى فريق الإمارات العربية المتحدة، وتدعم بعضاً من أكبر جولات ركوب الدراجات مثل "تور دو فرانس".

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