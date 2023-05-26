الأسطورة اليابانية كانيتو تبدأ مشوار إعداد أبطال السباحة من دبي

المصدر: دبي - البيان

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بدأت أسطورة السباحة والبطلة الأولمبية اليابانية ري كانيتو مشروعها التدريبي لاكتشاف وتطوير المواهب من السباحين من مختلف الأعمار والجنسيات وبداية رحلة صناعة الأبطال العالميين والأولمبيين، الذي يتضمن تنظيم معسكرًا تدريبيًا يقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في مجمع حمدان الرياضي بدبي.

وانطلق المعسكر التدريبي صباح اليوم (الجمعة) ويستمر على مدار ثلاثة أيام، ويشارك فيه أكثر من 150 سباحًا من الناشئين اليابانيين، كما يشارك في المعسكر أيضًا أكثر من 300 سباحًا من مختلف الأندية الرياضية وأكاديميات السباحة في دبي، ويتضمن برنامج المعسكر التدريبي تدريبات للسباحة 2 كيلومتر، وتدريبات لسباحة الصدر، وتدريبات للسباحين ذو المهارات المتوسطة، وللسباحين المحترفين.

وعبرت البطلة الأولمبية عن سعادتها بالتواجد في دبي، وأكدت أنها المكان الأنسب للرياضيين بفضل امتلاكها العديد من الإمكانيات المتنوعة التي تجعل من الإقامة والتدريب فيها تجربة فريدة وممتعة، والتي جعلتها من أشهر مدن العالم على الخارطة السياحية والرياضية، وقالت إنها تفكر بجدية أن تكون دبي مقرًا دائمًا لها لكي تنقل خبراتها إلى السباحين في الإمارات وتتمنى أن تساهم في زيادة العلاقات بين دبي واليابان.

وحصدت كانيتو خلال مسيرتها 36 ميدالية ملونة في جميع بطولات السباحة التي شاركت فيها من بينها 22 ميدالية ذهبية و7 فضية و7 برونزية، حيث فازت بالميدالية الذهبية لسباق السباحة 200 متر صدر للسيدات ضمن منافسات أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، وفازت في بطولات كأس العام للسباحة بـ 34 ميدالية ملونة من بينها 21 ميدالية ذهبية و6 فضية و7 برونزية، وفازت بميدالية فضية واحدة في كل من بطولة العالم للسباحة، وبطولة الألعاب الآسيوية، وبطولة المحيط الهادئ، وفازت بميدالية ذهبية وأخرى فضية في بطولات العالم للجامعات.

ويستقطب مجمع حمدان الرياضي العديد من المعسكرات التدريبية الدولية، حيث استضاف منتخبات عالمية كبرى في مختلف الرياضات الذي اختاروا المجمع للاستعداد للدورات الأولمبية والبطولات العالمية وأيضًا معسكرات تدريب فردية لعدد من الأبطال العالميين، ويستضيف المجمع عشرات الآلاف من الرياضيين من مختلف الجنسيات من بينهم أبطال أولمبيين وأبطال عالم من مختلف دول العالم، وتتنوع الألعاب الرياضية التي يحتضنها المجمع التي تصل إلى 28 رياضة هي: السباحة، السباحة الإيقاعية، كرة الماء، الغوص الحر، الهوكي تحت الماء، الرجبي تحت الماء، المبارزة، الجمباز، الغطس، الغوص، الكارتينج، الدراجات الهوائية، الجري، الريشة الطائرة، الدواثلون، الأكواثلون، الترياثلون، كرة السلة، الكرة الطائرة، مصارعة الكوشتي ، الكاراتيه، اللياقة البدنية، الخماسي الحديث، تايكوندو، تنس، الملاكمة، رفع الأثقال، وتنس طاولة.

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