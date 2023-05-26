أغلى كؤوس السلة بين «الفرسان» والشارقة

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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يلتقي في السابعة والنصف مساء اليوم بصالة النصر،فريقا شباب الأهلي والشارقة في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة للسلة، في نهائي مكررللموسم الماضي.

والذي فاز به شباب الأهلي على الشارقة 82 - 68 وتوج بالكأس الغالية، ويعتبر شباب الأهلي صاحب الرقم القياسي في الفوز باللقب، ويبحث عن لقبه الـ14.

فيما يأمل الشارقة في تحقيق اللقب العاشر،وتأهل الفريقان للنهائي بالفوزعلى النصر والوصل بالدور نصف النهائي. وتشهد صالة الوصل في الرابعة والنصف مساء اليوم نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة للسيدات للسلة بين فريقي «الشارقة للمرأة»، وأكاديمية فاطمة بنت مبارك.

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