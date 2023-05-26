«برج العرب» خط نهاية سباق «القفال 32»

المصدر: دبي - البيان

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اعتمدت اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال الثاني والثلاثين للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً فندق برج العرب خط نهاية للسباق الكبير الذي ينطلق من جزيرة صير بونعير مروراً بجزيرة القمر لمسافة تزيد على 50 ميلاً بحرياً وصولاً إلى خط النهاية.

ويقام السباق الكبير برعاية كريمة ودعم من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ليكون مسك ختام الموسم الرياضي البحري 2022 - 2023. ويعد السباق الحدث الأكبر والأعرق والأضخم في جميع التظاهرات الرياضية البحرية.

حيث يأتي مجسداً صور الوفاء لماضي الآباء والأجداد، ورسالة للأجيال أرسى دعائمها المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، الذي دشن السباق عام 1991، ليتجدد منذ ذلك التاريخ عاماً بعد آخر كموعد يترقبه أهل الإمارات.

حرص

وكانت اللجنة المنظمة لسباق القفال 32 في إطار حرصها على إقامة السباق في أفضل الظروف قد قررت بناءً على تقارير الأرصاد وحالة البحر المتوقعة في الساعات المقبلة تأجيل انطلاقة السباق التي كانت مقررة اعتباراً من اليوم لموعد جديد يتم تحديده حسب تقارير الأحوال الجوية ومعطيات وظروف البحر.

ومن المقرر أن تقطع السفن المشاركة في المرحلة الأولى لسباق القفال 32 والمحددة من جزيرة صير بونعير باتجاه جزيرة القمر مسافة تصل إلى 26 ميلاً بحرياً، ثم تتوجه بعد ذلك من جزيرة القمر نحو خط النهاية قبالة فندق برج العرب، وتقطع مسافة تصل إلى 27 ميلاً بحرياً، ليصل إجمالي المسافة الكلية للسباق إلى 53 ميلاً بحرياً.

شكر

ورفع خليفة مهير المزروعي، نوخذة السفينة «زيوريخ 120»، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لتفضله برعاية السباق الكبير ودعمه المتواصل للحدث، ولطاقم السفينة «زيوريخ 120»، التي تعود ملكيتها إلى سموه.

وأضاف خليفة المزروعي، الذي حقق قبل أيام قليلة الفوز بلقب سباق دلما التاريخي السادس للمسافات الطويلة، إنه يطمح مع طاقم عمل السفينة «زيوريخ 120» إلى مواصلة التألق في الموسم 2022 - 2023، والتتويج بأهم ألقاب الموسم، سباق «القفال 32»، ليحقق ثنائية الموسم بجدارة.

وأوضح نوخذة السفينة «زيوريخ 120» أن طاقم السفينة مستعد تماماً للإبحار في التظاهرة المرتقبة، مبيناً أن معنويات طاقم الفريق مرتفعة للغاية بعد الفوز بلقب سباق دلما؛ ما يشكل دافعاً للوصول إلى منصة التتويج في سباق القفال 32 وإحراز اللقب الغالي.

الجدير بالذكر أن طاقم السفينة «زيوريخ 120» بقيادة النوخذة خليفة مهير المزروعي شارك في سباق النسخة الماضية من حدث القفال 31، وأنهى السباق حينها في المركز السابع للترتيب العام خلف السفن حشيم 199 «البطل»، وأطلس 12 «الوصيف»، والوصف «الثالث»، وزلزال 25 «الرابع»، وهداد 116 «الخامس»، والظفرة 125 «السادس».

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