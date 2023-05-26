الوصل بطل كأس شباب السلة

المصدر: (دبي - ياسر قاسم)

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حقق فريق الوصل لقب بطولة كأس الشباب، بعد فوزه على الشارقة 86 - 81 في الوقت الإضافي، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بين الفريقين 72 - 72 في المباراة النهائية، التي أقيمت في نادي الوصل.

وقام محمد عبد الله الحاج عضو مجلس إدارة اتحاد السلة، رئيس المكتب التنفيذي بتتويج فريق الوصل الكأس والميداليات الذهبية والشارقة بالميداليات الفضية، بحضور داوود التميمي رئيس لجنة الحكام، وطارق الطاير عضو مجلس إدارة نادي الوصل، وأحمد سعيد مدير الألعاب الجماعية بنادي الوصل.

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