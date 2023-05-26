«دبي لأصحاب الهمم» يروج لبطولتين عالميتين

المصدر: دبي - البيان

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دشن نادي دبي لأصحاب الهمم خطته الترويجية لبطولتي العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة، التي تنطلق في التاسع من يونيو المقبل، ورفعات القوة أغسطس المقبل.

وكشفت اللجنة المنظمة برئاسة ثاني جمعة بالرقاد في مؤتمر صحافي، أول من أمس، عن توقيع شراكة مع أكاديمية«ان اف ال افجس الرياضية» لتسويق البطولتين، بحضور آصف علي شودري رئيس مجموعة ان اف ال للاستثمار.

وأكد ثاني جمعة بالرقاد أن إن تكامل الجهود بين النادي والمؤسسات والشركات الخاصة يصب في مصلحة «أصحاب الهمم» في مجال الترويج والتسويق حتى تحقق البطولتان الأهداف المنشودة.

دعم دائم

وأشار ثاني إلى أن «القيادة الرشيدة» ظلت توجه دائماً بدعم أصحاب الهمم، وتوفير كل سبل الارتقاء بقدراتهم ومواهبهم في كل المجالات، والتي ترفع دائماً شعار تمكين «أصحاب الهمم» ليكتمل اندماج المجتمع مع بعضه بعضاً.

حيث نسعى جميعاً لتعزيز هذه الرؤية وفق الاستراتيجية الموضوعة، مما يمثل دافعاً كبيراً لأصحاب الهمم، من أجل السير على طريق النجاحات، وعدم التفريط في المكتسبات، التي تحققت وصولاً إلى الغاية المبتغاة.

وقال: «دبي لأصحاب الهمم» يولي اهتماماً كبيراً بجميع منتسبيه، وتوفير جميع العناصر، التي تقودهم إلى الإنجازات، وترك بصمات بنشاطاته، التي تواكب الإبداع المستمر لأعضائه، ليكونوا منتجين وفاعلين ومساهمين في نهضة الدولة ودبي.

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