8 لاعبين في صدارة «الشارقة ماسترز للشطرنج»

المصدر: الشارقة - عدنان الغربي

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أسفرت نتائج الجولة الثامنة عن صدارة جماعية لبطولة الشارقة ماسترز للشطرنج، التي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمشاركة أكثر من 200 لاعب ولاعبة من 65 دولة، وتبلغ جوائزها المالية 60 ألف دولار.

وضمت كوكبة المتصدرين بـ5.5 نقاط 8 لاعبين، هم: الأمريكيان غريغوري أوبارين وصامويل سيفيان، والهندي دوماراجو جوكيش، والأوزبكي نادربيك يعقوبييف، والإيراني أمين طبطبائي، والأرميني هايك مارتروسيان، والصينية يو يانغي، والهندي أرجون أريغايسي.

فيما جاء 7 لاعبين في المركز الثاني بـ5 نقاط، هم: الهندي نيهال سارين والروسي أندريه أسبينكو، والروسي سانان ساجيروف، والهندي راميشبابو براغناندا، والمونتينيغري دينيس كادريتش، والتشيكي أنجوين فان، والأمريكي هانز نيمان.

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وشهد جانباً من منافسات الجولة الثامنة الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا، رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج رئيس الاتحاد العربي للشطرنج نائب رئيس الاتحاد الدولي، ودانة أوزولا، نائب رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج.

وسامي سفريني، نائب رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، وسونجا جوهانسون، رئيسة لجنة الفعاليات بالاتحاد الدولي للشطرنج، وخالد عز الدين الهيجاوي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للشطرنج، وإحسان توردالييف، نائب رئيس الاتحاد الأوزبكي للشطرنج.

وسجلت أبرز النتائج تعادل سالم عبدالرحمن، لاعب منتخبنا الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج، مع الأستاذة الدولية الكبيرة الصينية جو ونجون، وتعادل الأستاذ الدولي الكبير الهندي جوكيش مع الأستاذ الدولي الكبير الأمريكي غريغوري أوبارين، والأرميني هايك مارتروسيان مع صامويل سيفيان، والأوزبكي نادربيك يعقوبييف مع الإيراني أمين طبطبائي.

وتلقى الأستاذ الدولي الكبير الأوكراني أنتون كوروبوف خسارته الأولى على يد الأستاذ الدولي الكبير الصيني يو يانغي، وتعادل الروسي سانان ساجيروف مع الهندي نيهال سارين، وتمكن الأستاذ الدولي الكبير الهندي أرجون أريغايسي من حسم الجولة الثامنة لمصلحته بفوزه المستحق على الأستاذ الدولي الكبير الروسي كوفاليف فلاديسلاف.

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