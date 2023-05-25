برونزية «القرص» لفيصل محبوب بالبطولة العربية

المصدر: رادس - البيان

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فاز فيصل محبوب لاعب منتخبنا الوطني ببرونزية رمي القرص في النسخة الأولى للبطولة العربية لألعاب القوى لأقل من 23 سنة، والتي أقيمت بمدينة رادس التونسية، وتعد برونزية رمي القرص، الثانية للاعب بالبطولة، بعد تتويجه ببرونزية دفع الجلة.

وأدرج الاتحاد الدولي للعبة البطولة العربية ضمن الروزنامة الدولية، لتصبح من بين المسابقات التي تحتسب نتائجها ضمن الترتيب العالمي للرياضيين.

وشهدت البطولة مشاركة 216 رياضياً من 17 دولة هي الإمارات، تونس، الجزائر، قطر، السعودية، العراق، عمان، البحرين، الكويت، اليمن، مصر، لبنان، جيبوتي، الصومال، المغرب، السودان، وليبيا.

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