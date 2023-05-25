المصري مهاب سعيد يدعم «فرسان اليد»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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انتظم اللاعب المصري مهاب سعيد، لاعب المنتخب المصري، والقادم من الأهلي المصري، بعد تجربة احترافية في نيم الفرنسي، تدريباته اليومية بصفوف فريق شباب الأهلي لكرة اليد، بعد تعاقد إدارة قطاع الألعاب الرياضية معه، وتسجيله بفئة المقيم وبمرحلة الشباب، ليدعم الفريق بجوار المحترفين التونسي ريان بن محمود، والجزائري عبد القادر رحيم، وكوكبة اللاعبين المواطنين بصفوف الفريق الأول.

ومن المنتظر مشاركة مهاب سعيد ضمن صفوف «فرسان دبي» في اللقاء المنتظر غداً أمام الشارقة في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بصالة مجمع زايد الرياضي بالفجيرة، والمقامة برعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.

ويطمح شباب الأهلي للفوز بأغلى كؤوس كرة اليد، والذي يمنحه التأهل إلى البطولة الخليجية في 2024، والساعي لاستضافتها في دبي.

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