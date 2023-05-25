طاقم تحكيم روماني يدير نهائي أغلى كؤوس اليد بين شباب الأهلي والشارقة

المصدر: دبي – فائز بجبوج

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن عبد السلام المحيربي نائب رئيس اتحاد كرة اليد، رئيس لجنة الحكام في الاتحاد، عن استجابة الاتحاد لمطالبة شباب الأهلي، وتعيين طاقم الحكام الدولي الروماني المكون من أندرياس بيشمان وميشيل تزفيروبولوس، لإدارة مباراة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة اليد، بين شباب الأهلي والشارقة، والتي تقام السبت، على صالة مجمع الشيخ زايد الرياضي بالفجيرة، وتحظى برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.

وقال المحيربي لـ «البيان»: «اتحاد اللعبة استجاب، وفقاً للوائح وأنظمة المسابقات، إلى طلب شباب الأهلي، بالاستعانة بطاقم حكام أجنبي لإدارة مباراته مع الشارقة، في ختام أغلى كؤوس كرة اليد، وهي المرة الثالثة التي يتقدم بها «فرسان دبي» هذا الموسم، بطلب الاستعانة بالحكم الأجنبي، بعد مباراته في دور نصف النهائي للكأس الأسبوع الماضي، والدوري الشهر الماضي أمام الشارقة، ويساعد الطاقم التحكيمي على الطاولة، الحكمان ياسر النقبي ونبيل خميس، والمراقبون الفنيون فاضل غلوم وجمال الشامسي وعبد الله خميس».

لوائح

وأوضح المحيربي: «تنص اللوائح على إمكانية طلب الأندية الاستعانة بطاقم حكام أجنبي لإدارة المباريات، شريطة دفع النادي رسوم الطلب البالغة 15 ألف درهم، وهو ما تقدم به نادي شباب الأهلي فعلياً».

وأضاف: «يتجه اتحاد اللعبة فور استكمال النادي لطلب الاستعانة بالحكام الأجانب، بمخاطبة الاتحاد القاري الذي يتبع إليه وفق التسلسل المعتمد، وهو ما تم فعلاً، ليرشح الاتحاد الآسيوي قائمة من طواقم الحكام الدوليين، قبل أن يقع اختيار لجنة الحكام في الاتحاد على طاقم الحكام الروماني».

وأشار المحيربي إلى تحمل اتحاد اللعبة لباقي التكاليف الأخرى، وقال: «يلتزم النادي بدفع رسم طلب الاستعانة البالغ 15 ألف درهم، على أن يتحمل اتحاد اللعبة باقي التكاليف الأخرى، مثل الإقامة والسفر، وإصدار تأشيرات الدخول إلى الدولة».

وتابع: «ثقتنا كبيرة بطواقم التحكيم الإماراتية، إلا أن اتحاد اللعبة حريص على الوقوف على مسافة واحدة مع جميع الأندية، بجانب أن نظام ولوائح المسابقات، تقضي باستجابة الاتحاد لرغبة أي من الأندية في الاستعانة بالحكم الأجنبي». ويذكر أن نظام مسابقة الكأس، قضى بأن تقام المنافسات بنظام خروج المغلوب، وعلى ملاعب محايدة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز