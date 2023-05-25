مونديال الشاطئية.. «فيفا» يلقي الضوء على نسخة 2023 بدبي

المصدر: أبوظبي - وام

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أبدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» اهتماماً كبيراً بالنسخة الـ12 من بطولة كأس العالم للكرة الشاطئية، والتي تستضيفها دبي من 16 إلى 26 نوفمبر المقبل.

ونشر الفيفا تقريراً عن العديد من ملامح البطولة والمنتخبات المتأهلة إليها حتى الآن من بين 16 منتخباً تشارك في هذه النسخة.

وإلى جانب منتخب الإمارات، الذي يخوض البطولة دون تصفيات كونه ممثل البلد المضيف، شهدت الفترة الماضية تأهل منتخبات عمان واليابان وإيران من آسيا ومصر والسنغال من أفريقيا والأرجنتين والبرازيل وكولومبيا من أمريكا الجنوبية، والمنتخبين الأمريكي والمكسيكي من اتحاد كونكاكاف «أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي».

وبهذا، بلغ عدد المنتخبات المتأهلة رسمياً إلى البطولة حتى الآن 11 منتخباً، وتتبقى 5 منتخبات ينتظر تأهلها في الفترة المقبلة بواقع 4 منتخبات من القارة الأوروبية ومنتخب واحد من اتحاد أوقيانوسيا. وأشار الفيفا إلى أن تأهل المنتخبات الأوروبية الـ4 سيكون عبر البطولة التأهيلية المقررة في باكو بأذربيجان مطلع يوليو المقبل.

والتي تشارك فيها منتخبات أذربيجان واستونيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ومولدوفا وبولندا والبرتغال وإسبانيا وسويسرا وتركيا وأوكرانيا.

وفي المقابل، يتحدد المنتخب المتأهل من أوقيانوسيا من خلال بطولة كأس أمم اتحاد أوقيانوسيا، والمقررة في تاهيتي من 21 إلى 26 أغسطس المقبل. وتستضيف الإمارات فعاليات البطولة للمرة الثانية، بعدما استضافت فعاليات النسخة الخامسة في 2009.

والتي شهدت تتويج المنتخب البرازيلي باللقب للمرة الرابعة على التوالي.وتجرى قرعة النسخة الجديدة من كأس العالم للكرة الشاطئية في يونيو أو يوليو المقبلين، حسبما أشار الفيفا.

ويستحوذ المنتخب البرازيلي على الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بلقب البطولة برصيد 5 ألقاب مقابل 3 ألقاب للمنتخب الروسي ولقبين للبرتغال ولقب واحد لفرنسا.

كما يقتسم المنتخب البرازيلي مع نظيره الياباني الرقم القياسي لعدد النسخ التي يخوضها أي فريق، برصيد 12 مشاركة لكل منهما بما في ذلك النسخة المرتقبة؛ حيث لم يغب أي منهما عن النسخ الـ11 السابقة.ويخوض منتخب الإمارات فعاليات البطولة للنسخة الرابعة على التوالي والثامنة في تاريخ مونديال الكرة الشاطئية.

وفي المقابل، تشهد النسخة المرتقبة في دبي وجهين جديدين بين المنتخبات الـ11 المتأهلة للبطولة حتى الآن، وهما المنتخب المصري ونظيره الكولومبي.

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