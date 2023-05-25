6 متصدرين في «الشارقة ماسترز للشطرنج»

المصدر: الشارقة - عدنان الغربي

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تصدر 6 لاعبين النسخة السادسة من بطولة الشارقة ماسترز الدولية السادسة للشطرنج، التي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بنهاية الجولة السابعة، برصيد 5 نقاط.

وتضم قائمة المتصدرين الأمريكيين غريغوري أوبارين وصامويل سيفيان، والهندي دوماراجو جوكيش، والأوزبكي نادربيك يعقوبييف، والإيراني أمين طبطبائي، والأرميني هايك مارتروسيان، وجاء 7 لاعبين في المركز الثاني برصيد 4.5 نقاط، وهم:

الهندي نيهال سارين، والروسي كوفاليف فلاديسلاف، والأوكراني أنتون كوروبوف، والروسي أندريه أسبينكو، والصيني يو يونجن، والروسي سانان ساجيروف، والهندي أرجون إريجايسي.

وحضر افتتاح الجولة الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، وسعيد العاجل الخبير الرياضي نائب رئيس اتحاد الرياضة للجميع، وعمران عبدالله النعيمي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وإحسان توردالييف نائب رئيس اتحاد أوزبكستان، وعمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، ورجائي السوسي المدير التنفيذي للنادي.

نقلة نوعية

وعبّر الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي عن سعادته، بالتواجد في النسخة السادسة من البطولة، مشيداً بالتنظيم المميز للمنافسات، والحضور المتميز للاعبين من مختلف دول العالم.

والنقلة النوعية التي يشهدها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، على صعيد تنظيم البطولات الدولية والمنافسات العالمية، بفضل الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

كما ثمّن الجهد الكبير من إدارة النادي في نشر لعبة الأذكياء، وتوسيع قاعدة ممارسيها في أغلب مدن وضواحي إمارة الشارقة.

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