125 سفينة ترسم لوحة «القفال 32»

المصدر: دبي - البيان

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تشارك 125 سفينة في سباق القفال الثاني والثلاثين للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً الذي ينطلق سنوياً من جزيرة صير بونعير مروراً بجزيرة القمر لمسافة تزيد على 50 ميلاً بحرياً حتى خط النهاية في شواطئ دبي بالقرب من فندق (برج العرب).

ويقام السباق الكبير برعاية كريمة ودعم من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية كمسك ختام الموسم الرياضي البحري 2022 - 2023 باعتباره الحدث الأكبر والأعرق والأضخم من حيث المشاركة مجسداً صور الوفاء لماضي الآباء والأجداد ورسالة للأجيال أرسى دعائمها المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، لتتجدد عاماً بعد آخر.

وقررت اللجنة المنظمة لسباق القفال 32 بناءً على تقارير الأرصاد وحالة البحر المتوقعة في الساعات المقبلة تأجيل انطلاقة السباق الذي كان مقرراً خلال الفترة من يوم غدٍ حتى الأحد المقبل إلى موعد جديد يتم تحديده حسب معطيات الحالة الجوية وظروف البحر.

وقال محمد عبدالله حارب الفلاحي، عضو اللجنة العليا المنظمة المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، إن قرار اللجنة جاء بناء على توجيهات سمو راعي الحدث بإقامة السباق في أفضل الظروف وضمان أمن وسلامة المشاركين في السباق خلال تنقلهم من شواطئ الدولة نحو جزيرة صير بونعير وعودتهم بأمان في يوم السباق.

وأكد محمد عبدالله حارب الفلاحي أن اللجنة العليا المنظمة على تواصل وتشاور مع أهل الشأن من الملاك والنواخذة والمتسابقين لتحقيق المصلحة العامة وضمان نجاح الحدث الكبير، مشيداً بحجم الإقبال على المشاركة في التظاهرة المرتقبة.

وأكد عضو اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال 32 أن اللجنة ستعمل على تحديد الموعد الجديد في الساعات القادمة وسيتم إخطار النواخذة والملاك المشاركين بكافة التطورات وكذلك إعلامهم بالبرنامج الزمني الجديد في جزيرة صير بونعير واستكمال إجراءات فحص السلامة وتسلم أجهزة التتبع.

إقبال كبير

وكانت اللجنة المنظمة قد أغلقت أول من أمس باب التسجيل للمشاركة في سباق النسخة الثانية والثلاثين من حدث سباق القفال بعدما استمر التسجيل أسبوعاً، حيث شهدت مراحله إقبالاً كبيراً من قبل الملاك والنواخذة أكد على أهمية التظاهرة ومكانتها في قلوب أهل الإمارات وعكس الشعبية الكبيرة التي يحظى بها الحدث.

من جانب آخر، شهد مقر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في الميناء السياحي اجتماعاً تنسيقياً بين اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال 32 ووفد رفيع من الإدارة العامة لمركز شرطة الموانئ ضم الرائد عتيقة مصبح الظاهري والملازم أول عبد الرحمن بورقيبة، والملازم ثاني أحمد المرزوقي.

حيث ناقش الوفد مع محمد عبد الله حارب الفلاحي عضو اللجنة المنظمة المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية الجهود المشتركة لإنجاح التظاهرة بحضور محمد سيف المري مدير إدارة الشؤون الرياضية في النادي.

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